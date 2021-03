Amara Camara, ambassadeur de Guinée en France : “ce n’est pas une faveur d’avoir un passeport. C’est un droit”

Connu et reconnu pour son franc-parler, sa sagesse, et, surtout, pour son professionnalisme et son amour outre mesure pour la république de Guinée, le patron du 53 rue de la Faisanderie s’est entretenu, fin janvier dernier, durant un peu plus d’un quart d’heure, avec la blogueuse guinéenne, Dieretou Diallo.

Au menu de l’échange: la diplomatie guinéenne, la migration clandestine, l’affaire des passeports des Guinéens résidant dans l’ Hexagone et l’éternel problème lié au paiement des bourses des étudiants.

Sans langue de bois, le diplomate et homme de culture, en éternel “winner“, appelle ” un chat, un chat”. Suivez cette vidéo !



Source : Nouvelledeguinee