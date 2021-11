Les visites au sens pédagogique du colonel Doumbouya ne doivent guère être comparées à celles folkloriques d’Alpha Condé (Mandian Sidibé)

🛑Par Mandian Sidibé🛑《 IL N’Y A PAS D’ÉCOLES POUR ACQUÉRIR L’EXPÉRIENCE 》, LANCE LE COLONEL DOUMBOUYA LORS DE SES VISITES INOPINÉES DANS LES SERVICES PUBLICS POUR INVITER LES ANCIENS À ACCEPTER LES JEUNES CADRES AUX POSTES DE RESPONSABILITÉS….

LES VISITES AU SENS PÉDAGOGIQUE DU COLONEL DOUMBOUYA NE DOIVENT GUÈRE ÊTRE COMPARÉES AUX VISITES FOLKLORIQUES AVEC DES VISÉES POLITIQUES DU TYRAN ALPHA CONDÉ

Hautement conscient de l’importance exceptionnelle des charges étatiques qui sont désormais les siennes, depuis le dimanche 5 septembre 2021, lesquelles charges qui ne cessent de monter crescendo, en ampleur et en amplitude, au fil des jours et des mois, autant pleines de délicatesse, de contraintes et d’exigences que d’obligations morales, de contrôles, de vérifications, d’évaluations permanentes et régulières, bref d’appréciations au niveau de tous les maillons de la grande chaîne de commandement, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, en excellent pédagogue avisé, n’arrête de surprendre agréablement les Guinéens, toutes obédiences confondues, tous les jours que Dieu l’Eternel nous offre gratuitement et gracieusement.

Les visites inopinées du Messie National au niveau d’entités administratives et sociales, méritent large et utile compréhension de la part de l’entièreté de la communauté nationale. Le contrôle n’excluant pas la confiance, il est alors de bon aloi qu’il s’imprègne quotidiennement de la kyrielle de préoccupations qui assaillent ses compatriotes, notamment les gravissimes dysfonctionnements – affairisme et corruption – érigés en mode de gouvernance qui, plus est, gangrène l’appareil étatique depuis des décennies. La refondation de la Nation Guinéenne passe essentiellement par-là.

Que les détracteurs et autres politiciens véreux se ressaissent, en évitant de comparer l’incomparable et en s’armant de courage pour reconnaître et avouer les caractères patriotique, sincère, honnête, lucide, avisé et promoteur d’espoir des actes posés par Son Excellence Monsieur le Président de la République, depuis le 05 septembre 2021 jusqu’à nos jours. Il n’est point question d’aller vite en besogne.

Qui veut voyager loin ménage bien sa monture. Autant dire que les sens et contenus des visites d’ordre pédagogique du Colonel-Président sont totalement distants de tout un océan entier de ceux des visites aux relents démentiels, folkloriques et politiques d’Alpha Condé.

Au cours de ses passages, jeudi, dans les départements en charge des Affaires Etrangères et de la Fonction publique, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya a tenu à faire une précision haut de gamme, déclarant fièrement que l’acquisition de l’expérience n’a pas d’école appropriée, encore moins un quelconque âge spécifique. D’où l’imperieux devoir pour les anciens d’accepter d’encadrer les jeunes cadres et/ou de leur succéder à des postes de responsabilités.

La meilleure et l’utile compréhension qui sied, quant à cette invite du Colonel-Président à l’adresse des cadres dits expérimentés, porte bien évidemment sur la nécessité et l’ndispensabilité, en temps opportun, de céder la place aux jeunes lorsque les devanciers de ces derniers auront déjà joué leur partition dans la sphère de l’administration publique. En clair, lorsque le fonctionnaire sera au terme du contrat le liant à son employeur, il devra obligatoirement et librement faire valoir ses droits à la retraite, offrant ainsi la possibilité à la génération montante de jouir de ses droits et de faire étalage de ses talents.

Comme le dirait l’autre, le Prophète Mahomet (PSL) n’ayant pas obtenu le privilège de l’unanimité, nonobstant la noblesse de tous ses actes, sa vie durant, il reste entendu qu’aucune autre œuvre humaine, exemplaire soit-elle, ne saurait faire l’unanimité. Tant mieux. L’essentiel est que le Colonel-Président est en train d’aller lentement, mais sûrement, à la satisfaction de l’écrasante majorité des Guinéens. Le meilleur est à venir sous l’égide de notre sauveur Laye Mady pour les intimes…

Mandian SIDIBE

Journaliste, Ancien Directeur Général de la radio 《Planète FM 》