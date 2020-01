Les vœux de Nouvel An 2020 de Nondi Kountigui  

Mohamed Aliou Touré “Nondi Kountigui”, leader du mouvement Nondi a invité les Guinéens, à l’occasion du nouvel an 2020, à cultiver l’amour et la paix pour le meilleur de la Guinée…

“Je souhaite au peuple de Guinée bonne et heureuse année 2020.

Quelle nous apporte santé, paix, sécurité, amour, patriotisme et surtout foi en Dieu le tout-puissant.

A tous les Guinéens de l’extérieur comme de l’Intérieur, personne ne viendra construire l’avenir de notre nation sans nous. Soyons unis comme un seul homme pour bâtir notre nation.

Nos différentes langues doivent être une richesse pour nous, elles ne doivent nous diviser ou affecter l’unité nationale qui doit être combat de tous les jours pour chaque Guinéen.

Nos objectifs doivent être positifs et allés dans le sens à ne penser que du bonheur pour ce peuple qui a longtemps souffert.

Nos projets ne deviendront jamais sains sans la cohésion sociale basée sur l’amour véritable et mutuelle.

Aimons-nous également malgré nos différences religieuses. Car Allah a dit dans le saint coran que quiconque suivra son chemin, il lui rendra la vie facile et si c’est le contraire, il te rendra la vie difficile’’. Alors pour que les choses aillent encore plus mieux, ce chemin est obligatoire et incontournable. Suivons le chemin de l’amour et travaillons, Dieu nous aidera.

Evitons la violence, allons au dialogue si nous voulons bâtir un lendemain meilleur pour les générations futures.

Vivre ensemble, c’est s’accepter en toute sincérité.

Que Dieu protège et bénisse la Guinée et tous les Guinéens.

Amen !!!