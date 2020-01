Les vœux de nouvel an d’Aboubacar Makhissa Camara, DNI : ‘’les perspectives sont encore alléchantes pour la nouvelle année’’

Comme il est de tradition à l’occasion du nouvel an, je me fais le devoir ; à mon tour, de souhaiter à tous et à toutes, mes vœux les meilleurs.

À cet effet, qu’il me soit permis de souhaiter à ma famille, au président de la république, au Premier ministre et à son gouvernement, ainsi qu’à mes collaborateurs, les veux de santé, de prospérité, de longévité et de plein succès dans leurs différents projets.

L’année qui s’achève, correspond à la fin d’une décennie. Celle qui a été pour notre pays, grâce à l’avènement au pouvoir en 2010, du Pr Alpha Condé, à l’issue des premières élections démocratiques et inclusives, des années de renaissance de la Guinée dans tous les domaines.

Qu’il s’agisse de la construction d’une démocratie vraie et participative en dépit des violences entraînant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels qui ont caractérisé l’exercice de certaines libertés fondamentales.

Qu’il s’agisse aussi de la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois, la construction des infrastructures énergétiques et routières, l’autosuffisance alimentaire avec des gros efforts en faveur de l’agriculture, le pays a été au rendez-vous de tous les chantiers de développement.

Les perspectives sont encore alléchantes pour la nouvelle année, celle du début d’une nouvelle décennie, malgré les grands enjeux politiques qui laissent planer, au travers des écarts de langage de certains acteurs politiques, le chaos, j’ose croire, que les guinéens qui ont su dépasser leurs divergences par le passé, pour faire face aux préoccupations de paix et de développement, communes à tous, feront preuve dans l’avenir, de plus de responsabilité et retenue, dans l’intérêt supérieur de la nation.

L’occasion m’est offerte, pour remercier mon ministre, pour son soutien et l’accompagnement de l’administration fiscale pour les initiatives de réformes, qui ont été prises par celle-ci.

Je remercie aussi tous les collaborateurs, qui m’ont permis de mettre en œuvre des réformes, parfois très douloureuses, en vue de garantir à l’Etat, sa santé financière requise.

Avec leur bonne collaboration et le travail en équipe qui les caractérise, on a pu atteindre les objectifs budgétaires, souvent contraignants.

On a aussi pu relever ensemble, le niveau de l’assiette et celui de la pression fiscale.

Ce qui est fait est certes important, mais ce qui reste à faire, paraît tout aussi plus important.

Je peux alors compter sur leur dévouement habituel pour réussir le pari.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens !

Aboubacar Makhissa Camara

Directeur national des Impôts