Les vœux de nouvel an de Mandian Sidibé, DG de l’OGP

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 À TOUS……

Ne pouvant toucher individuellement tous mes fans, amis, parents, proches et collaborateurs, je vous prie, tous et chacun, de bien vouloir accepter, via ces quelques mots, adressés à vous et à toutes les personnes qui vous sont chères, mes vœux les meilleurs, de vigoureuse santé, de prospérité, d’amour et de pleine réussite de toutes vos entreprises durant l’année 2022.

Puisse Dieu, le Tout Puissant et le Miséricordieux, vous auréoler de son infinie Grâce.

J’en profite pour renouveler ma sincère gratitude doublée de ma reconnaissance à Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu m’investir de sa confiance en me nommant dans les très honorables fonctions de Directeur Général de l’Office Guinéen de Publicité.

Avec l’appui et le concours de tous mes collaborateurs et des personnes de bonne volonté, j’ose croire en la réussite de la délicate et redoutable mission qui m’est assignée. Bon vent, en 2022, à Son Excellence Monsieur le Président de la République pour l’atteinte des nobles objectifs qui sont les siens au faîte de l’Etat Guinéen. Amen !

Mandian SIDIBE

Journaliste, Directeur Général de l’Office Guinéen de Publicité