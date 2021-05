L’essor économique de la Guinée passera par ses entrepreneurs

Les milliers de Guinéens qui ont décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale méritent d’être davantage soutenus par l’État, estime l’avocat Baba Hady Thiam, cofondateur du Guinean Young Professionals’ Club. On ne peut que saluer les progrès dans les secteurs de la bauxite et du fer, après des décennies d’espoirs déçus. Pourtant, force est de constater que les milliards de dollars d’investissement consentis par les sociétés minières ont des effets limités sur la prospérité des Guinéens. Malgré leur extraordinaire essor, les activités extractives représentent toujours moins de 3 % des emplois. En réalité, c’est dans les secteurs des services, de l’industrie et de l’agriculture que se joue l’avenir économique de la Guinée. La suite sur https://www.jeuneafrique.com/1146422/economie/tribune-lessor-economique-de-la-guinee-passera-par-ses-entrepreneurs/