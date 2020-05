L’étau se resserre autour d’Ismaël Condé, un ‘’frustré du RPG’’

Les jours au sein du RPG du jeune Ismaël Condé, fervent défenseur de la nouvelle constitution et vice-maire à Matam sont comptés. Les sections du parti au pouvoir veulent le débarquer. Elles ont écrit au bureau politique national. Ces derniers temps, Ismaël Condé, recalé à la députation, a mis ses critiques en avant contre le président de la république et son parti. Sur le réseau social Facebook, le jeune de Mafanco, traîne régulièrement son parti et son champion dans la boue. Il dénonce régulièrement la gestion peu enviable du parti et accuse le chef de l’Etat d’avoir de vouloir se maintenir au pouvoir, au grand dam de ses partisans.