Lettre ouverte au ministre de l’Enseignement technique Alpha Bacar Barry

🛑Par Seydina Aliou Boiro🛑Je vais commencer par vous témoigner mon respect et un remerciement sincère, pour ce grand événement « Les journées de réflexions sur la formation et la création d’emplois » que vous organisé du 9 au 11 décembre. Je trouve cette idée très géniale et j’aurais tellement souhaiter y participer mais malheureusement la distance ne me le permet pas néanmoins, cela ne m’empêcherais pas de contribuer à la réflexion pour la réussite de votre mission au sein du C.N.R.D mais surtout pour le développement de notre cher pays. C’est pourquoi j’ai décidé d’apporter mon grain de sable et quelque connaissance à ce grand événement. Avant tout je vais me présenter, je m’appelle BOIRO SEYDINA ALIOU âgé de 20ans je vis en France depuis 2017. Je fais des études professionnelles, actuellement suis en première année BTS en alternance apprenti chez ENEDIS. ENEDIS est une entreprise publique qui fait partie du groupe E.D.F elle gère l’exploitation la distribution et la modernisation du réseau électrique français. Cette année, je prépare mon 4eme diplôme en électrotechnique j’ai un diplôme de CAP un BEP et un BAC pro et je compte faire une licence pro après mon BTS. Je suis arrivé en France par l’immigration clandestine en passant par la Libye l’Italie puis la France chose qui n’a pas été facile comme vous pouvez l’imaginer et qui m’a laissé des cicatrices à vie j’ai perdu des proches et j’ai vécu des choses horribles. Aujourd’hui je suis engagé plus que jamais dans la lutte contre l’immigration car après tout ce que j’ai vécu, j’ai compris qu’aucune vie ne mérite de périr dans le but de rejoindre l’Europe. Et ce combat, je compte le mener par la voie professionnelle car d’après des études, 60% des immigrés quittent leurs pays par manque d’emplois et la voie professionnelle est l’une des meilleures voies pour résoudre cette problématique.

A travers les réseaux sociaux notamment Facebook sur mon compte (Tola Lamarana Boiro), je partage mes activités sur le terrain avec des messages qui expliquent l’importance des formations professionnelles ses avantages et le développement que cela pourrait apporter à notre pays dans tout secteur confondu. Lors de mes vacances en Guinée au mois de juillet dernier, j’ai organisé une journée de sensibilisation sur l’immigration et une formation sur l’entrepreneuriat jeune à Koundara. Je suis plus que convaincu qu’il n’y a pas de développement sans Professionnalisation (une main d’œuvre qualifier des techniciens et ingénieurs qualifier) et c’est la voie la plus sure vers le développement. Je vous donne un exemple après la deuxième guerre mondiale l’allemand a misé sur la professionnalisation d’une bonne partie de ses écoles afin de reconstruire leur pays, et cela leur a valu d’obtenir la main d’œuvre la plus qualifiée de l’Europe et parmi les meilleurs au monde, mais aussi d’être la première puissance économique d’Europe et la quatrième au monde. Pendant ce temps en France 80% des élèves partent à la fac et les métiers pro étaient réservés pour les (faibles) comme c’est le cas actuellement en Guinée certains parents sont prêts à tout pour que leurs enfants partent à l’université. A cette époque, en France, un enfant orienté en pro était synonyme d’échec. L’état français s’est finalement rendu compte de ses erreurs dans la négligence de la formation professionnelle quand elle s’est retrouvée dans une crise de main d’œuvre qualifiées, il était obligé de faire appel à l’immigration et c’est d’ailleurs une des raison que 80% des immigrés sont obligé de suivre des formations professionnelles afin d’être opérationnels le plus tôt possibles. Et c’est dans ce sens que je me suis dit vaut mieux être la main d’œuvre de son propre pays et participé à sa construction que d’être la main d’œuvre d’un autre pays qui peut-être ne reconnaîtra jamais nos efforts. A nos jours l’Etat français débourse des milliards d’euro dans la formation professionnelle et accompagne les entreprises à hauteur de 8000 £ par apprenti majeur recruté et 5000 £ par apprenti mineur recruté. M. le ministre, si toute fois on vous donnait le choix entre une voiture de fabrication allemande et une voiture Française je pense le choix est vite fait et cela est dû à la qualité de la professionnalisation allemande. C’était une parenthèse pour vous expliquer combien de fois les formations pro sont indispensables dans le développement économique d’un pays.

Maintenant je vais énumérer mes propositions.

PROPOSITIONS

Il s’agit de :

-Créer des C.I.O des centres informations et d’orientation. Ces centres seront les lieux ou tous les élèves désirant s’orienter se feront informer, conseiller et orienté, chaque préfecture doit abriter un C.I.O. Les personnes qui y travailleront seront former dans le cadre du marketing des métiers pro ils doivent avoir le maximum de connaissance sur l’importance de ces dites formations.

-Le C.I.O centralisera toutes les écoles pro de la république.

-Un stage d’un mois obligatoire inclus dans le programme de l’éducation nationale dès la rentre au lycée ou au collège si possible. Mettre de l’exigence sur ça, accompagner d’une note obligatoire à valider pour aller en classe supérieur. Il faut noter que la formation pro et ses métiers sont mal connus au niveau de la jeunesse voilà une des raisons de plus d’inclure ce stage dans l’éducation nationale.

-A la fin de chaque stage qu’il y’ait un rapport à rendre, une ou deux visite du professeur principal à l’élève lors de son stage.

-Un cours de français dédié sur la rédaction des CV, lettre de motivation et des rapports de stage.

– Chaque élève présentera son rapport devant ses camarades qui sera ensuite corrigé sur la forme, la présentation et le fond du rapport par le prof.

– Ouvrir les questions aux élèves après la fin de chaque présentation pour mieux comprendre l’activité sur laquelle leurs camarades à travailler.

– La recherche de stage se fera sous plusieurs formes dans un premier Temps par les élèves qui feront porte à porte et déposeront des CV et lettre de motivation ou par internet si possible et aussi les C.I.O qui seront en partenariat avec les petites et moyennes entreprises dans les secteurs qui présentera à ces derniers les élèves pour des stages. Ce stage obligatoire aura pour but de faire découvrir aux élèves les différents secteurs des métiers et les initier très tôt dans la professionnalisation ce qui facilitera leur orientation une fois si la moyenne ne les permet pas d’aller au lycée ou à l’université.

-Imposer ou traité avec toutes les grandes entreprises qui ont atteint un niveau de chiffre d’affaire, de construire des écoles pro moderne ou rénover et équipé les écoles existantes pour la formation de ses employés et futurs employés.

-Ouvrir la voie de l’alternance aux élèves dans l’entreprise à la fin de facilité la consolidation entre les études théoriques et le pratique sur le terrain.

– La construction des écoles pro et l’emploi des jeunes fera l’objet d’une réduction des impôts pour l’entreprise.

-Créer des lycées polyvalents Bref, après un long constant et des échanges avec les jeunes j’ai réalisé que la majeure partie parmi eux refuse de s’inscrire en pro parce qu’ils se voient exclu du milieu scolaire dont ils ont toujours fait partie le changement brusque de tenue et d’établissement leurs font peur et ça crée des moqueries au niveau de leurs amis qui sont dans les lycées général. -Les lycées polyvalents sont la solution à ses problèmes.

-Les élèves pro garderont les mêmes tenues que ceux en général ils Partageront les mêmes profs sur certaine matière et c’est aussi une manière très efficace pour obtenir une main d’œuvre qualifier.

-Ces classes pro seront accessibles pour les élèves qui ont eu des difficultés tout au long de leur cycle de collège et ont obtenu une faible moyenne au brevet. C’est aussi une manière de filtrer les élèves très tôt au lié de le faire au niveau du bac c’est qui sera difficile par ailleurs cela nous permettra d’obtenir des niveaux d’études équilibré.

5-) fermé la formation santé pour une durée indéterminée et remplacer ces établissement par des établissements technique et BTP Cette formation est la plus suivie par les jeunes, ils sort dans tous les niveaux de la 7éme au bac, la plus part d’entre eux n’ont pas une bonne formation de base et ils partent se former pendant 3 ans pour finir dans les différents hôpitaux, centre de santé et dispensaire du pays parfois commettre des erreurs irréparable, vendre des produits destiné gratuitement à la pauvre populations, soutirer de l’argent aux pauvres patients etc. Et toutes les années nous avons des milliers de jeunes qui sortent et rentrent dans les différentes écoles de santé dans le pays.

-Si toute fois cette formation devrait continuer elle doit faire l’objet d’une révisons général et qu’elle soit accessible qu’aux élèves admit au bac expérimental avec une moyenne minimum de

11. Mr le ministre, j’arrive enfin au terme de mes propositions pour les journées de réflexion sur la formation et l’emploi en Guinée. En tant que jeune de ce pays, mon plus grand rêve est de voir la Guinée possédant la main d’œuvre la plus qualifiée de la sous-région ouest africaine et parmi les meilleurs en Afrique et surtout de servir ce pays qui m’a tout donné. Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à mes propositions et je me tiens à votre disposition pour toute autre information complémentaire

