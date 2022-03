Lettre ouverte au peuple croyant de Guinée (Par Elhadj Sékou Kaba)

« Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leurs aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre… » Coran Chap. 7 V 96

« Mu’âwiyah (R) rapport que le Prophète (SAW) a dit : quand Allah veut du bien à quelqu’un il le verse dans les sciences du DINN. Je ne suis en vérité qu’un dispensateur et c’est Allah qui donne » (Boukhâry)

Les livres religieux constituent une mine d’or inépuisable de solutions aux problèmes spirituels et matériels des hommes à toutes les échelles possibles : individuelles, collectives, communautaires, nationales et universelles. Le Hadith cité ci-dessus nous apprend l’importance et le privilège que Dieu Lui-même accorde aux savants et leur devoir de dispenser ce savoir aux fidèles. Toute fois c’est à ceux-ci qu’il revient de s’imposer le devoir d’apprendre les enseignements dispensés à fin de pratiquer leur religion avec clairvoyance. La finalité des livres révélés que sont entre autre La Thora, les Psaumes, l’Evangile et le Coran est de permettre aux hommes un meilleur vivre ensemble en vue du salut. Heureusement chez nous en Guinée, nous rendons grâce à Dieu, la communauté musulmane et la communauté chrétienne vivent en symbiose.

A sa sortie de prison en 1984 Mon Seigneur Raymond Marie SCHIDIMBO, premier Archevêque africain de Conakry rappelait, dans une émission à la radio, que ses oncles maternels étaient musulmans et qu’il en a envoyé parmi eux au pèlerinage à la Mecque. Et vice versa il y a des musulmans qui envoient leurs proches chrétiens au pèlerinage à Rome et à Jérusalem. Je me souviens que de sa nomination en 1979 comme Archevêque de Conakry, à son départ à Rome en 200, Les Homélies de Noël et les vœux de nouvel an de son imminence le Cardial Robert Sarah étaient attendus et suivis avec ferveur par une large proportion de ses compatriotes chrétiens et musulmans confondus.

A l’occasion de l’inauguration de la grande mosquée de Moussadou dans la préfecture de Beylaen juin 1994, j’étais membre de la délégation conduite par le Général Feu Sory Doumbouya comprenant entre autres Feu El Hadj Harouna Sylla du Secrétariat Général des Affaires religieuses, de Feu El hadj Sékou Kaba grand Imam de Kankan, Feu El Hadj Mohamed Cissé grand Imam de N’Zérékoré et de Madeleine Théa chrétienne alors Maire de cette ville. Lors d’une de nos missions de prêche en janvier 2002 à TAMARA et après un séjour de trois (3) jours à ROGBANET l’arrivée de notre groupe à FOTOBA en compagnie des imams et sages de cette précédente localité fut un évènement remarquable au point que le Chef de quartier d’alors Feu Thomas Wright s’est fait le devoir de nous témoigner sa satisfaction en adressant un courrier dans ce sens à la ligue islamique communale de Kaloum. En plus la mosquée qui nous a accueilli était l’œuvre d’un natif chrétien de la localité résident au quartier Boulbinet dans la commune de Kaloum. Dès notre traversée des îles de Loos, nous sommes allés directement remercier le généreux bienfaiteur.

En septembre 2015 au cours d’une autre mission de prêche à N’Zérékoré, nous avons reçu un accueil des plus chaleureux de la part de parents et proches des amis d’école de Conakry : André Dramou, Pariso Théa, Feu Michel Lamah, etc.

Il est opportun de rappeler que toutes les régions de notre pays, de la Basse Côte, à la Moyenne Guinée en passant par la Haute Guinée et la Guinée Forestière ont connu des saints et des erudits – dont la réputation de certains a dépassé nos frontières – qui ont consacré leurs vies à prier pour l’humanité toute entière et pour leurs descendants que nous sommes. Leurs prières et leurs sacrifices sont déjà exaucés. L’homme ne choisit pas son destin il l’assume, assumons le nôtre si la fois glorieux et douloureux. D’ailleurs l’histoire nous apprend que les grands destins aussi bien des hommes pris individuellement que des peuples ne surviennent qu’après les grandes épreuves. Les récits historiques et légendaires rapportés dans les livres religieux (du Monothéisme) nous l’enseignent à suffisance. C’est pourquoi malgré les péripéties douloureuses de notre histoire, espérons que le meilleur est à venir. Ainsi, contrairement à ce que pense certain passe à temps d’échec en répétition je crois fermement que nous sommes bénis. De nos jours encore les prières de nos saints anonymes de ceux reconnus comme tels de nos imams de nos prêtres et de nos fidèles hommes et femmes dévoués demeurent valables.

Cependant, la concrétisation de ces prières nécessite la résolution ferme des fidèles hommes et femmes à se convertir en s’astreignant de mettre en pratique les enseignements prodigués à longueur de sermons de vendredis dans les mosquées, de sermons de dimanches dans les églises et de prêches de tous les jours et partout ailleurs. A cet effet, la légende entre Abdoulwahid et Maïmouna que rapporte son imminence Cardinal Robert Sarah dans son entretien sur la chaine Europe 1 le 26 Décembre 2021 est on ne peut plus d’actualité. Quelle est la leçon que nous apprend cette légende ? C’est justement de nous apprendre que la condition sine qua non de nos bons rapports entre nous les hommes consiste à améliorer constamment notre relation à Dieu. Par conséquent il faut comprendre ensuite admettre que nous avons un grand besoin de nous repentir. En faisant fois peut-on se demander ? Il faut avant tout et de toute évidence se pardonner. Se pardonner entre nous verbalement est certes important, mais se pardonner en âme et conscience est encore plus requis. On dit chez nous que celui qui dit la vérité est certes courageux mais celui là qui l’accepte est encore plus courageux. Le pardon ne saurait exclure la justice mais sa vertu permet de rendre sereinement celle-ci. Il est admis qu’une faute reconnue est à moitié pardonnée. En autre, la sagesse nous commande d’être tolérant à fin de gérer au mieux, entre autre nos différences, nos divergences, nos incompréhensions inhérentes à la vie en société. Quant à la prière, elle est le moyen absolu du croyant qui le guide, l’apaise et lui permet d’acquérir la patience, l’endurance et la persévérance nécessaires pour bénéficier des faveurs de son seigneur. Prier les uns pour les autres est une des voies sûre de se rapprocher de Dieu et par conséquent pour connaitre une vie sociale apaisée.

Pendant le mois béni de Ramadan en 1984 Feu El hadj Ibrahima Sory Fadiga, ancien secrétaire général des affaires religieuses et son jeune frère El hadj Mansour Fadiga faisaient des prêches à la grande Mosquée Fayçal fraichement inaugurée. A cette occasion, lors d’un prêche Feu El hadj Ibrahima Sory Fadiga a dit que « Celui qui veut prier pour son pays doit prier pour son Chef. » Cette affirmation m’a conforté dans mon attitude car je priais déjà de son vivant pour le président Feu Ahmed Sékou Touré et depuis pour tous ses successeurs y compris Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté.

Dans un article publié dans le journal ‘’Horoya’’ N° 3617 du 15 au 18 décembre 1991 je citais un verset de l’évangile qui me tient à cœur : « Pourquoi regardes-tu le brin de pailles qui est dans l’œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ? » Mathieu Chap. 7 V. 3.

Analyser logiquement critiquer objectivement et faire des propositions raisonnables, cela permet d’élever le niveau du débat et favorise ainsi la formation d’une opinion publique éclairée qui aboutisse à des prises de décisions idoines. Par contre se lancer dans le débat avec passion et des propos à la limite de la décence sur les sujets d’intérêts communs cela obscurcit l’horizon des auditeurs et des lecteurs et davantage celui de leurs auteurs.

En conclusion, pour réussir, tant soit peu, à mettre en pratique les préceptes que je viens d’évoquer, il faut du temps, car tout se passe dans le temps. La prochaine fois, S’il plaît à Dieu, j’essayerai de mon mieux, du moins pour mes frères musulmans, de résumer en quelques lignes comment gérer judicieusement son temps à fin de conformer sa vie à l’esprit divin selon l’enseignement de mes vénérables maîtres spirituels ou d’inviter à un séminaire de partage d’expériences. En ce qui concerne mes frères chrétiens, je crois qu’il revient aux prélats Catholiques, Protestants et Anglicans de vouloir prendre de telles initiatives.

« Par le temps ! L’homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance » Coran Chap. 103.

Que Dieu, l’Unique, l’Eternel, le Pardonneur, le Miséricordieux, le Seigneur de l’univers, l’Omniscient, L’Omnipotent, Bénisse les Guinéennes et les Guinéens.

Amen !

El hadj Sékou Kaba, Prêcheur

E-mail : sekoudayi@gmail.com