L’ex-attaché de presse de Cellou Dalein quitte ‘’définitivement’’ l’UFDG

Le divorce est consommé. Mamadou Maka Bah « Maka Ndenda », désormais ex-attaché de presse de Cellou Dalein Diallo, principal opposant guinéen a quitté définitivement l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Il a fait l’annonce mardi sur sa page Facebook.

« Il n’est jamais facile de tourner une page que nous avons contribué à écrire. Mais certaines situations nous y obligent. La vie nous impose (bon gré malgré) souvent à prendre des décisions qui changent radicalement notre vie. En ce mardi 19 novembre, je décide de quitter définitivement l’UFDG, ceci après avoir quitté il y a quelques jours, mon poste d’attaché de presse du président dudit parti », écrit-il.

Maka avait quitté son poste d’attaché de presse du leader de l’UFDG le 8 novembre dernier, accusant le coordinateur par intérim de la Cellule de communication du parti Ousmane Gaoual Diallo de s’être écarté des principes de communication politique.

« Étant donc donné que le seul maître de la communication du parti semble s’écarter de jour en jour des principes de communication politique si chers aux partis politiques responsables prônant la culture démocratique et de l’État de droit, étant aussi donné ses abus d’autorité récurrentes à mon égard et à l’égard de plusieurs autres communicants qui ne partagent pas sa démarche, j’ai jugé préférable de quitter ma fonction d’attaché de presse en vue de me consacrer à autre chose », avait-t-il soutenu dans sa lettre de démission adressée à Cellou Dalein.

