L’ex-député Aboubacar Soumah déféré à la Maison centrale, son procès s’ouvre ce mardi !

Suite aux accrochages qui ont eu lieu entre lui et le journaliste Ahmed Camara dans les Grandes Gueules de la radio Espace la semaine dernière, l’ex-député Aboubacar Soumah a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 20 juin par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Mafanco. Et son procès attendu pour demain mardi.

Contacté par Mediaguinee, l’avocat du concerné, Me Tafsir Barry a confirmé l’information, tout en précisant que son client est poursuivi pour des faits de « violence et d’injures ».

« Il a été placé sous mandat de dépôt. Nous, nous estimons que son placement sous mandat de dépôt n’est pas normal dans la mesure où il n y’a pas eu de bagarre, il n’y a pas eu de blessures. Mais il y a seulement eu des disputes. Donc, ça n’a aucun caractère violent. (…). Mais nous ferons en sorte que l’opinion nationale et internationale soit éclairée pour dire que le député Aboubacar Soumah n’est pour rien. Et, s’il y a une responsabilité, elle doit être une responsabilité partagée. L’ audience s’ouvre demain, le dossier est pris en flagrant délit. Donc nous viendrons défendre notre client. Il est poursuivi pour des faits de violence et injures« .

Elisa Camara

