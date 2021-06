“L’ex-maire Abdoulaye Bah souffre du ballonnement de ventre” (Me Béa)

Détenu à la Maison centrale de conakry depuis plusieurs mois maintenant en compagnie d’Ousmane Gaoual Diallo et Cie, l’ex-maire de Kindia, Abdoulaye Bah a été hospitalisé ce lundi à l’hôpital Ignace Deen.

Selon l’avocat du détenu, Me Salifou Béavogui, son client est très souffrant.

“Mon client a été hospitalisé aujourd’hui. Il souffre du ballonnement de ventre et d’enflure de pieds”, a dit l’avocat au micro de Mediaguinee.

A rappeler que c’est depuis plusieurs mois maintenant que ces cadres de l’Ufdg notamment: Abdoulaye Bah, Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé et Étienne Soropogui sont détenus pour des faits de “fabrication, d’acquisition, de stockage, de détention, usage d’armes légères, de guerre, de détention, de munitions, de menaces, de destruction d’édifices publics et privés”.

Elisa Camara