L’ex-préfet de N’zérékoré dément le ministre Morissanda : « dire que le CNRD a payé 18 millions $, c’est faux »

De passage à N’zérékoré, le ministre des affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté avait déclaré que c’est le Colonel Mamadi Doumbouya qui a financé le projet d’interconnexion en courant électrique qui quitte la Cote d’Ivoire pour la ville de Nzérékoré à hauteur de 18 millions de dollars. Des propos balayés d’un revers de la main par l’ancien préfet de Kérouané El Hadj Sory Sanoh.

« Il y a des ministres qui parlent n’importe comment. Moi en tant qu’ancien préfet de Nzérékoré, qu’on dise que le CNRD a payé 18 millions de dollars pour que le courant vienne à Nzérékoré, ça c’est faux. C’est un projet d’interconnexion entre quatre pays, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée, la charge d’un projet d’interconnexion ne revient pas à un seul pays, chaque pays prend sa charge les bailleurs de fonds aussi viennent en aide. Au moment où mois je quittais à N’zérékoré, de la frontière du Liberia jusqu’à N’zérékoré centre le corridor fait 40 mètres, cet espace du Liberia jusqu’à N’zérékoré tous ceux qui avaient leurs biens, même les arbres sauvages sur les terres on été dédommagés en ma présence et parfois sous ma signature. »

Selon ce membre de la coordination régionale à Kankan et du bureau politique national du RPG, Mamadi Doumbouya et son gouvernement ont trouvé que la grande partie du projet est déjà achevée.

« Le grand carrefour qui est construit à N’zérékoré, c’est de là-bas le courant va aller en Sierra Leone, le courant va aller de N’zérékoré à Beyla, de Beyla à Kérouané, de Kérouané à Kankan, de Kankan à Kouroussa et Siguiri puis de Siguiri au Mali. Ce grand carrefour électrique-là, c’est moi en tant que préfet qui ai signé l’acte d’attribution de 5 hectares de terre au projet. Les propriétaires de ces 5 hectares ont été entièrement dédommagés, c’est ce qui a fait qu’avant le coup d’Etat tout était déjà prêt. Donc si on dit aujourd’hui que c’est le Colonel Mamadi Doumbouya qui a donné 18 millions de dollars je m’inscris en faux. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan