L’ex-résidence de Cellou Dalein terrassée : ses avocats jurent de poursuivre le DG du patrimoine bâti…

Suite à l’opération de démolition des maisons à la Cité ministérielle qui a touché la maison de l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo de Dixinn Port, le samedi dernier, les avocats constitués pour défendre le président de l’UFDG dans cette affaire ont animé une conférence de presse ce mardi 29 mars 2022, à la maison commune des Journalistes à la Minière. Objectif : expliquer une nouvelle fois que M. Diallo est dispose de tous les documents et que l’Etat a commis des erreurs et que ce cas de Cellou Dalein Diallo est singulier.

Pour commencer Me Paul Yomba KOUROUMA fait remarquer que c’est une insulte vis-à-vis de la justice guinéenne : « nous avons constaté la perte de nos acquis démocratiques et nous constatons également la dégradation très poussée de notre état de droit, nous constatons la violation de droit de propriété pourtant consacré par tous les textes et toutes les chartes et c’est même reproduit dans la charte de la propriété […] Les agissements visent réellement le président Cellou Dalein Diallo qui a passé régulièrement une transaction régulière avec l’Etat guinéen qui lui a délivré tous les titres de propriété, il a accompli toutes ses obligations, il a payé le prix convenu… »

Poursuivant, il a fait savoir qu’ils sont déjà en justice contre Mohamed Doussou Traoré à qui ils ont pu identifier, parce qu’il a apparu à visage découvert devant les médias et il a coordonné les opérations, il a donné des ordres aux engins qui ont terrassé la concession de M. Diallo.

« Nous avons remarqué sur le lieu d’un haut percé de l’Etat qui monsieur Mouhamed Doussou Traoré, directeur du patrimoine bâti public qui ,à visage découvert puisqu’il est identifié, a dirigé les opérations et a encadré les contingents de gendarmerie et de police présents sur les lieux et a orienté les engins lourds chargé de la démolition des lieux. Contredit parce que c’est encore lui, il assume et qu’il déclare d’ailleurs qu’il s’agit d’un programme de destruction d’édifices, de commission d’infraction, de déstabilisation des foyers de ménage dans tous les cas, les faits et gestes tels que produits sur le lieu par l’autorité au sommet n’apaise pas et ne sont pas de nature à concilier les gens de notre pays et qu’ils les divisent plutôt et poussent à la haine et à la révolte, à la méfiance et à l’indifférence. Contre Mouhamed Doussou Traoré, nous engagerons les jours à venir une citation directe devant le tribunal correctionnel pour les faits de destruction d’édifices, il sera jugé par les juridictions nationales et il réparera les dégâts causés ».

Mamadou Yaya Barry