Ex-résidence de Sidya devenue siège du BGDA: « c’est un autre cadeau du président Mamadi Doumbouya » (ministre Bill de Sam)

Le Bureau Guinéen du Droit d’Auteur (BGDA) dispose désormais d’un siège national à la Minière. C’est le ministre de la culture Alpha Soumah « BIll de Sam », qui a procédé à la remise des clés au Directeur National du BGDA. Un tout nouveau bijou offert par le président de la transition aux hommes de culture pour leur servir de temple de culture et de savoir. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi 3 août 2022, en présence du ministre secrétaire général à la présidence, de ministre de l’administration du territoire et d’hommes de culture.

À l’entame de son allocution, Michel Théo Lamah a avant tout propos requis une minute de silence en la mémoire du regretté Mamadou Aliou Barry, dit Maître Barry saxophoniste dont l’enterrement est prévu ce jour. Puis poursuivant dans son discours, il dira que ce nouveau siège est le cadeau tant souhaité par les hommes de culture

«Cette cérémonie solennelle qui consiste à la remise des clés du nouveau siège du BGDA aux responsables et aux hommes de culture qui est un bijou tant souhaité par les administrateurs culturels et hommes de culture, vient confirmer l’engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, du côté des hommes de culture, à prendre en compte leurs préoccupations tout en redorant les plafonds de la culture. Nous pouvons en citer quelques uns : la nomination d’un homme de la culture à la tête du département de la culture. La nomination d’un homme de culture à la tête de la Direction Nationale du BGDA, la signature des statuts des OPA… », a-t-il déclaré.

Prenant la parole, le ministre de la culture [issu des rangs de l’UFR de Sidya Touré] a expliqué que ce cadeau n’est qu’une toute petite partie des projets du président de la République à l’endroit des hommes de culture. Selon lui, il dénote de la volonté du gouvernement et du CNRD de faire des artistes des acteurs à part entière

« Le sujet du jour c’est un autre cadeau du président de la République le Colonel Mamadi Doumbouya. Il nous offre un siège. Le siège désormais du BGDA c’est ici à la Minière. Je pense que c’est révélateur de la volonté de notre gouvernement mais aussi de la haute autorité du CNRD de faire des artistes et de faire des œuvres et cultures, des acteurs à part entière. Nous remercions le CNRD, nous remercions le président de la République et toute son équipe mais surtout nous allons faire tout pour mériter la confiance du président de la République… C’est un lieu de savoir, c’est un temple culturel et nous allons tout faire pour valoriser ce temple. Désormais nous allons aussi travailler et nous sommes en train de le faire, sur un texte qui définit le statut des artistes et des hommes de culture. Aujourd’hui vous n’êtes pas sans savoir que les artistes sont souvent qualifiés de mendiants, ils n’ont pas de salaire, ils n’ont que les droits d’auteur. Comme si tout ce que nous venons de dire ne suffisait pas, nous sommes en train de travailler sur un texte que nous allons présenter au président de la République pour un décret qui ça définir le statut des artistes, qui va faire désormais des artistes, des travailleurs à part entière. Ils vont travailler, ils vont faire des spectacles et pour les payer ce sera pas seulement en espèces mais il y aura d s bulletin de paie. Et ils vont cotiser à la caisse, ça va leur permettre de cotiser comme tout travailleur et un jour quand ils seront malades, ils pourront demander la prise en charge. Et s’ils ont assez cotisé, ils pourront prétendre à la retraite. Comme ça se passe en France, comme ça se passe partout, ils seront des intermittents du spectacle. Nous sommes en train de travailler sur ce document et je pense que ça sera le bonus pour les artistes, les créateurs et les hommes de culture. En gros je veux dire qu’aujourd’hui, le nouveau directeur qui est nommé, la nouvelle structure qui est mise en place, le siège qui nous est offert aujourd’hui nous permet et nous oblige à travailler et à mériter la confiance que le Colonel Mamadi Doumbouya place en nous, que le CNRD place en nous et que le gouvernement auquel j’appartiens place en nous », a-t-il estimé.

Très heureux de ce cadeau du chef de l’État, l’artiste Doudou Benny a appelé ses confrères à déclarer leurs œuvres afin de profiter des avantages

«C’est une fierté, c’est une première pour les artistes guinéens. Je remercie monsieur le président de la République, je remercie le CNRD, je remercie notre ministre de la culture, parce que c’est une première fois d’avoir un artiste comme ministre et un artiste comme directeur général du BGDA… Je demande à tous les artistes guinéens de venir déclarer leurs œuvres. Si l’œuvre est déclarée tu es un bon artiste, si l’œuvre n’est pas déclarée tu n’es pas membre du BGDA. Le BGDA c’est comme si tu prends un groupe de sèrè, tu t’inscris dedans et tu gagnes ce que le sèrè gagné. Mais si tu n’es pas dedans tu ne peux pas gagner ce que les membres du sèrè doivent apporter comme intérêt », dira-t-il.

La cérémonie a pris fin par la découverte de l’insigne et une visite du nouveau local.

Maciré Camara