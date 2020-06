L’Harmattan Guinée lance un appel à candidature pour l’écriture d’un livre sur la Covid-19

L’association Guinée Culture et les éditions l’Harmattan Guinée, en soutien aux auteurs et à la création, ont procédé à travers une conférence de presse ce mardi 30 juin 2020 au point de lecture du jardin 2 octobre, au lancement d’un appel à candidature pour l’écriture d’un livre sur le coronavirus. Avec pour thème “le livre au service de la lutte contre la Covid-19 “, l’objectif de ce projet est d’avoir dans un seul ouvrage plusieurs expériences et le diffuser partout dans le monde.

Ce projet est une partition culturelle dans le domaine du livre dans la lutte contre la Covid-19. Il inclura la participation de différents types de personnes des professionnels de la santé, des patients guéris, qui exprimeront dans un texte de 8 pages leurs vécus pendant cette période.

Selon Sansy Kaba Diakité, Directeur des éditions Harmattan Guinée, plus rien ne sera plus comme avant.

« C’est une manière des professionnels du livre de s’associer à la lutte contre le coronavirus. Plus rien ne sera comme avant. Je voudrais dire tout ce qui n’est pas raconté est oublié et tout ce qui est oublié c’est comme si cela n’a pas existé. Donc nous voulons profiter de cette période exceptionnelle pour écrire un ouvrage mais pas seul, avec des soignants, avec des personnes guéries, avec des journalistes, avec des spécialistes pour qu’on puisse exprimer l’expérience guinéenne en matière de lutte contre cette Covid-19 là. Donc c’est notre partition, c’est la partition culturelle mais spécifiquement dans le domaine du livre que nous allons mettre en face du monde parce que chacun de nous est en train de jouer aujourd’hui une partition dans la lutte contre ce virus-là. Donc les professionnels du livre, les écrivains, les éditeurs, nous nous impliquons à travers ce qu’on sait faire : le livre. Mais les critères de sélection sont simples et ce sera dur », explique-t-il.

Déjà une adresse est disponible pour l’envoi des textes, et les quinze meilleurs textes seront sélectionnés par le comité du jury.

« La sélection sera difficile. Déjà on a une vingtaine de textes arrivés mais l’ouverture solennelle c’est le 1er juillet. Pour tous ceux qui souhaiteraient vraiment envoyer les textes, ils peuvent l’envoyer à l’adresse mail des éditions Harmattan harmattanguinee@yahoo.fr. Les textes seront sélectionnés par un comité de jury et ce comité de jury est présidé par le représentant de l’OMS en Guinée, monsieur Alfred George Ki-Zerbo qui a accepté d’être le président de ce comité pour vraiment sélectionner les meilleurs et les meilleurs textes seront récompensés. Et les textes seront édités et diffusés un peu partout dans le monde. Tous les genres littéraires sont permis avec pour finalité d’édicter un livre qui sera connu un peu partout pour raconter ce que les Guinéens ont vécu pendant cette période. Le postulant doit produire un texte de 8 pages », précise-t-il.

Pour le président du jury Georges Alfred Ki-Zerbo, le critère sera basé sur la qualité de l’écriture.

« C’est un honneur pour moi de présider ce jury qui va sélectionner des œuvres tirées de l’expérience que des écrivains jeunes, moins jeunes, hommes, patients guéris, membre du personnel de santé et tout le monde, tout citoyen pourraient partager dans ce concours qui va durer tout le mois de juillet. Donc le jury souhaiterait avoir des œuvres excellentes et toute expérience est bonne à partager. Les critères seront bien sûr la qualité de l’écriture, la richesse de l’expérience qui est partagée et nous porterons aussi certainement attention à un équilibre en matière de genre, en matière de classe d’âge et aussi les populations vulnérables qui vont y participer. Mais le premier critère sera l’excellence », estime-t-il.

A préciser que les auteurs des textes sélectionnés recevront un prix de la part de l’association du bureau régional de l’UNESCO, du PNUD, de l’OMS et des autres partenaires du projet. Et enfin ce livre sera préfacé par Monsieur Ydo Yao,Directeur Régional de l’UNESCO.

Maciré Camara