L’histoire des Constitutions et des Républiques en Guinée de 1958 à 2020 ! (Par Alfoussény Magassouba)

Combien de Constitutions en République de Guinée 1958 à 2020 ?

Combien de Républiques de 1958 à 2020 ?

A titre de rappel, la Guinée a connu cinq (5) Constitutions du 02 octobre 1958 au 22 Mars 2020, ce sont :

La 1ère Constitution en 1958 ,

, La 2eme Constitution en 1982,

La 3eme Constitution en 1990 ,

, La 4eme Constitution en 2010, et

et La 5eme Constitution en

La question qui revient à tout moment dans la cité, est de savoir la Guinée a connue combien de Républiques de 1958 à 2020 ?

Le changement constitutionnel est-il lié au changement de République dans le cas spécifique de la Guinée ?

Ya –t-il un texte législatif ou réglementaire qui définit le passage d’une République à une autre République de 1958 à 2020 ?

Il convient de souligner, sauf erreur ou omission de ma part, qu’il n’existe aucun texte législatif ou règlementaire de 1958 à 2020 qui définit les conditions de passage d’une République à une autre.

Il convient donc de préciser aussi, que la Guinée s’appelait autrefois les Rivier du Sud avant le 02 octobre 1958, date à la quelle on est devenu un Etat indépendant et Souverain.

Il convient de faire constater aussi qu’en Guinée, le Changement constitutionnel est par tradition lié au changement de République à titre d’exemples multiples suivants :

Dès 1958 , en lieu et place de l’appellation les RIVIER DU SUD, c’est devenu la République de Guinée, 1 ère République,

, en lieu et place de l’appellation les c’est devenu la République de Guinée, 1 République, En 1982 , la République de Guinée est redevenue la République Populaire Révolutionnaire de Guinée après le changement constitutionnel opéré par la première République, pour une question de logique, on ne peut que l’appelée la 2eme République,

, la République de Guinée est redevenue la République Populaire Révolutionnaire de Guinée après le changement constitutionnel opéré par la première République, pour une question de logique, on ne peut que l’appelée la 2eme République, Le coup d’Etat militaire du CMRN du 3 Avril 1984 , a amené le Peuple de Guinée a voté par voie référendaire en 1990 , d’où la naissance de la 3 eme République,

, a amené le Peuple de Guinée a voté par voie référendaire en , d’où la naissance de la 3 République, Le coup d’Etat militaire du 21 Décembre 2008 par le CNDD , suspension de la constitution de 1990 et des institutions républicaines et constitutionnelles, d’où la naissance de la 4 eme Constitution, le 07 mai 2010 avec la naissance de la 4 eme République dans la même logique des faits,

Décembre par le , suspension de la constitution de et des institutions républicaines et constitutionnelles, d’où la naissance de la 4 Constitution, le 07 mai La 5eme République est née par suite du référendum constitutionnel organisé par la CENI et adopté par le Peuple de Guinée le 22 mars 2020 d’où la 5eme

Par ailleurs, le projet de Constitution publié dans le Journal Officiel de la République, sous le N0 Spécial Janvier 2020, était intitulé 3eme République, je me demande sur quelle base et pour quelle motivation cette appellation ? En réalité, aucun texte législatif ou réglementaire de 1958 à nos jours, n’interdit au régime semi parlementaire guinéen, ou l’autorise les appellations de la 1ère République à la 5eme République, donc l’appellation de la 5ème République est permise.

Et de surcroit, dans notre pays la Guinée, il est de tradition que tout changement de constitution équivaut à un changement de République, qui n’a jamais été contesté par les autorités des Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du 02 octobre 1958 au 06 avril 2020.

En tenant compte de cette approche et de cette pratique depuis la 1ere République à maintenant, il est tout à fait logique de parler de la 5eme République, avec la 5eme Constitution, suite au referendum constitutionnel organisé par la CENI le 22 mars 2020, au lieu de parler de la 4eme République qui n’a aucun fondement ni base légale !!!

C’est pourquoi, il serait souhaitable, suivant la logique des faits de l’histoire des Constitutions et des Républiques, de parler de la 5eme République en lieu place de la 4eme République, mentionné sous le N0 Spécial Avril 2020, du Journal Officiel de la République. Sans le risque de me tromper, pour le cas spécifique de la Guinée, il est tout à fait logique de dire, que le nombre de République est fonction du nombre de Constitution, car comment on est parvenu à la 3eme République pour atteindre la 4eme République ?

Ceci étant, je serais très à l’aise quant à la réponse qui sera éventuellement donnée à cette interrogation pertinente pour éclairer d’avantage la religion du citoyen lambda, qui en a besoin pour une question de la manifestation de la vérité. Pour terminer, les Pouvoirs exécutif, législatif et Judiciaire et les institutions constitutionnelles de la République, doivent se mettre à l’évidence que notre pays la Guinée , est à sa 5eme Constitution qui correspondant à la 5eme République et non à la 4eme République , prescrite dans le Journal Officiel de la République sous le N0 Spécial du mois d’Avril 2020. Que Dieu le Tout puissant, bénisse et protège les guinéennes et guinéens,

Amen !

Alfoussény MAGASSOUBA

Consultant

