L’histoire est têtue, Tibou Kamara le sait bien (Par Ibrahima Diallo)

S’il y a un domaine dans lequel Alpha Condé semble avoir incontestablement du talent, c’est dans celui de pousser ses adversaires à ravaler tout ce qu’ils avaient déclaré hier.

Parmi eux, Tibou Kamara, autrefois virulent envers le dictateur, se présente comme le plus méprisant vis-à-vis de la mémoire des Guinéens. Lui qui disait que ” le mandat de Alpha Condé est une punition collective ” feint d’oublier tout ce qu’il racontait il y a quelque temps sur le dictateur Alpha Condé dont il est devenu aujourd’hui l’un des plus grands thuriféraires et courtisans serviles. Le poste de ministre et les avantages y afférents sont passés par là.

Il pense sûrement que c’est à coup de tribunes démagogiques qu’il pourra restaurer l’image d’un homme honni comme le dictateur Alpha Condé.

Arrive-t-il à Tibou Kamara, lorsqu’il se regarde dans son miroir tous les matins, de se remémorer toutes ses diatribes et ses tribunes au vitriol contre Alpha Condé quand il était en exil et comment parvient-il à faire face à tant de reniements ? Quelle image veut-il que sa propre progéniture retienne de lui un jour ? Celle d’un homme qui crache et qui ravale ses crachats ?

Ils sont des dizaines de Tibou Kamara qui peuplent aujourd’hui le microcosme politique guinéen et qui donnent aux jeunes une image très peu flatteuse de la politique. Pour cette catégorie de personnages, la fin justifie les moyens en politique et l’essentiel est de se hisser au sommet quel qu’en soit le prix.

Beaucoup de personnes se demandent quel talent particulier Tibou Camara a pour s’accommoder de tous les régimes de ces dernières années, de Lansana Conté à Alpha Condé ? C’est au prix de quelle compromission ? Pour Tibou Kamara tous les moyens sont bons pour être dans les bonnes grâces du Chef, même au prix de l’honneur et de la dignité.

L’un des problèmes de la Guinée actuelle est également le fait que certains personnages comme Tibou Kamara s’imaginent que les Guinéens n’ont pas de mémoire. Mais s’ils ont oublié leurs discours, les Guinéens quant à eux ont suffisamment de mémoire pour ne pas les oublier. Et au moment venu, chacun fera face à ses actes.

Ibrahima DIALLO

Responsable des Opérations du FNDC

Coordinateur du Mouvement Tournons La Page en Guinée