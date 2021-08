Libération de Mohamed Touré : la campagne de collecte de fonds pour le paiement de la caution lancée

Le Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA) a lancé officiellement ce mercredi 25 août 2021 sa campagne de collecte de fonds pour le paiement de la caution du couple Touré.

Mohamed Touré, fils du premier président guinéen feu Ahmed Sékou Touré et son épouse emprisonnés depuis avril 2018 aux États-Unis et condamnés en avril 2019 à une peine de 7 ans de prison assortie de 3 ans de sursis et au paiement d’une amende de 289 000 dollars US. Tous deux avaient été reconnus pour des faits d’esclavagisme.

C’est donc pour leur venir en aide que le PDG-RDA, à travers son secrétaire général par intérim, a initié cette campagne de collecte de fonds.

Selon Manga Mory Bangoura, secrétaire administratif et politique du PDG-RDA, le paiement de ce montant constitue un des facteurs intransigeants pour obtenir la libération du couple Touré.

« Après avoir purgé la moitié de la peine, le Bureau politique national s’adjuge la volonté et le devoir d’en appeler à la conscience patriotique des concitoyens guinéens à la reconnaissance des peuples africains et à la magnanimité des peuples du monde pour une pensée rétrospective à l’endroit du président Ahmed Sékou Touré compte tenu des services rendus à l’humanité entière, pour contribuer à la libération du camarade Mohamed Touré et son épouse qui sont encore détenus dans les prisons des États-Unis. C’est pour cette raison que le bureau politique national a pris l’initiative de mettre en place une campagne de levée de fonds pour le seul but d’acquitter nos deux compatriotes. Ce montant de 300 mille dollars constitue un des facteurs intransigeants pour obtenir la liberté du couple Touré. Par ailleurs, le bureau politique national précise avec détermination et rigueur que la gestion de cette plateforme de levée de fonds ne relève que de lui et de lui seul. Il insiste sur le fait qu’aucune entremise ne peut être acceptée et décide de mener toutes les opérations du début à la fin. Il précise que toutes les transactions financières et même judiciaires seront conduites par le bureau politique national du parti pour leur opérationnalisation dans la transparence jusqu’au dénouement final qui aboutira à la libération du couple Touré », a-t-il expliqué.

En mai dernier, le parti a sollicité l’aide du gouvernement guinéen pour le paiement de cette amende. Mais face à l’indifférence des autorités, le parti a décidé d’en appeler à l’aide de la population guinéenne.

À en croire l’honorable Oyé Béavogui, secrétaire général par intérim du parti, toutes les dispositions ont été prises pour une transparence totale.

« Puisque nous avons constaté que de 2018 à maintenant, qu’il y a non seulement une indifférence totale du gouvernement, il n’y aucune mobilisation pour le paiement de cette amende, nous, étant responsables du PDG-RDA, on ne peut pas rester en marge, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, c’est pourquoi nous avons pris nos responsabilités pour pouvoir lancer cette campagne de levée de fonds. Toutes les dispositions ont été prises, toute la structure organisationnelle a été mise en place pour éviter des failles afin que ce montant puisse être recouvré dans la transparence la plus totale », a t-il rassuré.

La campagne lancée, des contributions ont été faites par des responsables et militants présents du parti qui ont glissé des enveloppes symboliques dans la caisse.

Pour toute autre contribution, le parti met à la disposition du peuple de Guinée des numéros de compte bancaire et compte Orange Money et Mobile Money :

Ecobank: 0090144608107201

Orange money: +224 623154057

Mobile money: +224 663068463

Maciré Camara