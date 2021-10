Libération du couple Touré : en 47 jours, le PDG-RDA dit avoir reçu plus de 330 millions gnf

Lors d’un point de presse ce lundi 11 octobre 2021 à la Cité Ministérielle, le secrétaire général par intérim du PDG-RDA a expliqué la situation de la campagne de collecte de fonds pour la libération du couple Touré. Entamée le 25 août dernier, la Direction Générale du Parti Démocratique de Guinée- Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA) s’est lancée pour défi avec l’aide du peuple de Guinée de regrouper la forte somme de 300.000 dolars américains pour la libération du secrétaire général du parti Mohamed Touré et de son épouse Denise Cross emprisonnés par la justice américaine depuis le mois d’avril 2018. Celle-ci (la justice américaine) les ayant condamnés à une peine de 7 ans de prison assortie de 3 ans de sursis et au paiement d’une amende de 289 000 dollars US pour des faits d’esclavagisme.

D’entrée, le camarade secrétaire général par intérim Oyé Béavogui a d’abord fait le point sur la collecte de fonds lancée depuis le 25 août dernier : « à ce jour, depuis ce 25 il y a eu beaucoup de contributions et jusqu’à maintenant les contributions continuent. Nous pouvons préciser que toutes les références bancaires ont été mises à disposition, c’est-à-dire le compte Ecobank du parti et à côté de ça, vous avez les comptes Mobile Money et Orange Money. Ces références ont été rendues publiques et c’est partir de là que toutes les différentes contributions sont en train d’être faîtes. Un autre aspect c’est la commission de recouvrement au siège du parti, qui à un moment donné on avait interrompu parce qu’il y avait ce soubresaut ce 5 septembre qui a fait que la situation a été un peu basculée mais nous sommes en train de nous réorganiser pour rétablir cette commission », a-t-il entamé.

Du 25 août dernier à la date d’aujourd’hui, le parti estime à plus de 330 millions le montant de la collecte et ce, grâce à la grosse participation d’un opérateur économique. Quand nous prenons le 25 août à cette date-là qui fait 47 jours de campagne de levée de fonds, le montant total s’avoisine à 333.544.208 francs guinéens. C’est le montant total qui se trouve dans le compte du parti notamment domicilié à Ecobank. Comme nous l’avons promis le 25 août, chaque fois que nous avons une occasion de faire un dépôt, tous les reçus de versement sont à la disposition de la Direction Générale du parti que nous rendons publics pour ceux qui peuvent en témoigner. En tant que secrétaire général j’ai seulement la latitude de garder les reçus, les comptes sont soumis à double signature. Au niveau du compte Orange Money, le camarade qui s’occupe de la commission de recouvrement n’a pas accès au mot de passe qui ne peut qu’être donné par moi en tant que secrétaire général du parti et moi je ne dispose pas, je n’ai pas ces téléphones là.Il y a eu un opérateur économique du nom de Barou Koulibaly qui a eu à contribuer à hauteur de 30.000 dollars américains que nous estimons à 300.000 millions de francs guinéens. C’est ce qui fait la somme que je viens de rendre public y compris avec les autres contributions que nous avons pu encaisser », déclare-t-il.

Rappelons que toute contribution qui est la bienvenue devra se faire sur les numéros de compte bancaire et compte Orange Money et Mobile Money :

Ecobank: 0090144608107201

Orange money: +224 623154057

Mobile money: +224 663068463

Maciré Camara

+224628112098