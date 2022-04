« Libérté » pour Alpha Condé: le PADES de Ousmane Kaba salue l’acte posé par le CNRD

Ce samedi 23 avril 2022, le Parti des démocrates pour l’espoir (PADES) a tenu une réunion restreinte au siège du parti

Selon Mohamed Diakité, coordinateur du PADES pour la zone spéciale de Conakry qui a présidé cette réunion, il y avait 3 points qui étaient à l’ordre du jour, à savoir l’information générale par rapport aux activités du parti dans la zone de Conakry et à l’intérieur du pays, la situation sociopolitique du pays dont la participation du PADES au cadre de concertation, le communiqué du CNRD relatif à la libération du professeur Alpha Condé et les divers.

Relativement à la libération de l’ex président Alpha Condé renversé par la junte au pouvoir le 5 septembre dernier, monsieur Diakité dira d’abord que le PADES salue cette initiative du CNRD.

« Nous avons une réaction positive vis-à-vis du communiqué du CNRD relatif à la libération de l’ex président Alpha Condé. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours souhaité, la classe politique, la société civile au moment où nous menions le combat contre un 3ème mandat du professeur Alpha Condé, nous avons dit que nous avons besoin, d’un ancien président de la République dans notre pays qui pourrait être là pour donner les sages conseils à une nouvelle administration dirigée par un autre chef d’Etat pour lui donner des conseils, les directives pour que la démocratie dans notre pays prenne de la hauteur. Et effectivement malgré que le pouvoir a été pris par la junte de façon qui n’a pas été appréciée de tout le monde. Parce que c’était par coup d’Etat. Mais aujourd’hui ce que nous avons demandé c’est ce qui est en train de se faire . Donc si le professeur Alpha Condé est libéré, il devient un ancien président vivant dans l’histoire de notre pays et je crois que c’est quelque chose à saluer. Il ne faudrait pas montrer cela du doigt de façon négative, il faut l’apprécier et il faut donner les sages conseils au professeur Alpha Condé de s’impliquer de façon objective dans la vie sociopolitique de la Guinée », a-t-il indiqué.

Sur la question de savoir si le CNRD n’a pas une idée derrière la tête par rapport à cette libération du professeur Alpha Condé surtout que cela intervient à quelques jours de la fin de l’ultimatum de la CEDEAO, il a répondu: « Je crois que dans un pays de démocratie, ou bien dans un pays qui aspire à la démocratie, pour que l’Etat fonctionne comme il le faut, il est tout à fait normal qu’ un ancien chef d’Etat soit mis dans une condition même si par endroits il n’a pas pu être à la hauteur des attentes. Le mettre en liberté et qu’il reçoive des personnes qu’il veut recevoir, sa famille politique, sa famille biologique et autres personnes qu’il l désire, je crois que c’est son plein droit . On n’a pas à discuter sur ça. Mais de l’autre côté, dire que le CNRD par endroits parce que la date butoir de l’ultimatum de la CEDEAO arrive à terme c’est une manière de nous rouler tous dans la farine, je ne m’inscris pas dans cette logique. Je crois que le CNRD est dans la logique pour que la situation marche. Vous n’êtes pas sans savoir que le RPG Arc-en-ciel et d’autres partis ont boycotté les assises nationales. Ce qui peut prendre une direction que nous ne souhaitons pas. Le cadre de concertation, le RPG a décliné et je crois qu’après cette libération du professeur Alpha Condé, il y aura un apaisement. Le CNRD, avant que la date butoir réelle n’arrive, il doit prendre toutes les mesures pour que le pays ne soit pas sanctionné. Et si derrière aussi le professeur Alpha Condé en tant que ancien président de la République, peut jouer sa partition pour que le pays soit sauvé, nous souhaitons qu’il joue cette partition parce que la Guinée appartient à nous tous. », a-t-il déclaré.

Pour terminer, Mohamed Diakité a indiqué que cette liberté du président déchu, le professeur Alpha condé est inquiétante d’une part, mais tout de même il ajoute que son parti reste confiant et serein. »Quelque part nous craignons, il y a l’inquiétude parce que en délogeant une personne qui était au pouvoir, par la force ,je crois que ça nous amène à réfléchir. Mais, d’autre part, lorsque nous pensons que le professeur Alpha Condé s’est battu 40 ans pour la démocratie et nous restons positifs pour dire qu’il a fait une erreur pour forcer un 3ème mandat, qu’il revienne à ses meilleurs sentiments pour donner les sages conseils pour que le pays ne soit pas tant blessé. Voilà nous nous sommes positifs, nous n’avons pas peur. Mais lorsque nous allons constater quelques manœuvres dilatoires pour pouvoir biaiser ce qui est en train de passer actuellement ,en ce moment, nous aurons quelque chose forcément à dire pour récadrer les choses. Mais jusqu’à preuve du contraire ,nous restons sereins, le PADES dans son ensemble reste serein et croit forcément que le professeur Alpha Condé, après 11 ans de gestion, a tiré toutes les conclusions après ce coup d’Etat et nous restons confiants », a t-il laissé entendre.

Christine Finda Kamano

