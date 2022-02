Liberté provisoire pour Ismaël Dioubaté : « le procureur n’a pas voulu exécuter la décision du juge » (avocat)

Selon Me Valentin Mansaré, avocat de l’ancien ministre du Budget Ismaël Dioubaté, son client, accusé de détournement des deniers publics, de corruotion et complicité dans l’affaire Nabayagate portant sur près dr 132 milliards de francs guinéens aurait bénéficié d’une liberté assortie d’un contrôle judiciaire mais le procureur spécial de la CRIEF, Aly Touré, n’aurait pas voulu exécuter la décision du juge.

Jeudi après les débats, la cour s’est retirée, ils ont mis l’affaire en délibéré. Monsieur Dioubaté a pu bénéficier de la liberté assortie d’un contrôle judiciaire mais avec le paiement d’une amende de 5 milliards de francs guinéens en nature ou en espèces. Il est parti envoyer le titre foncier d’une société pour mettre en garantie mais malheureusement à son arrivée le procureur était déjà rentré. Le retard ne dépendait pas de nos clients, mais plutôt le procureur ne voulait pas…, Ça c’est notre cuisine interne. En principe, c’est pas normal parce que c’est une décision qui n’a pas de recours. Donc aussitôt nos clients devaient bénéficier de la liberté. En tout état de cause, je prends le cas de Évelyne Folla Mansaré, ex-DAF du Ministèrede l’Enseignement technique, elle a bénéficié des mêmes mesures mais elle, elle était déjà sous contrôle judiciaire au tribunal de première instance, elle ne s’est pas soustraite de ce contrôle judiciaire. Pourquoi maintenant mettre la femme là en prison ? Evelyne Folla Mansaré était sous contrôle judiciaire mais finalement le juge a décidé que ce qui a été fait ne doit pas être fait encore parce que vraiment elle est sous contrôle judiciaire. Donc elle a été remise encore sous contrôle judiciaire mais elle ne doit pas quitter Conakry, elle ne doit pas être en contact avec ses coaccusés, c’est-à-dire Tibou Kamara, Zenab Nabaya Dramé et Ismaël Dioubaté. », a expliqué Me Valentin Mansaré. Et d’ajouter: « Ismaël Dioubaté était employé à la banque centrale, Directeur de change, il a fait 7 ans là-bas. Donc c’est pas quelqu’un qui était un peu pauvre avant de venir au pouvoir. Donc il avait bel et bien envoyé son titre de propriété pour hypothéquer, mettre en garantie. Nous étions là-bas jusqu’à 19 heures mais le procureur est rentré. Le procureur n’a pas voulu exécuter la décision du juge. Mais nous on ne se focalise pas sur ça, ce qui nous intéresse c’est que nos clients retrouvent leur liberté le lundi. Si c’est, comme le président de la République l’a dit, la boussole qui dirige tout le monde, en principe nos clients doivent recouvrer leur liberté le lundi. Mais si cela n’est pas fait c’est que nous ne sommes pas dans un Etat de droit. Vous bénéficiez des mesures de liberté dans une procédure où vous avez gagné, le procureur est là pour exécuter, le procureur ne peut pas s’opposer. Et je suis convaincu d’une seule chose le procureur spécial ne s’opposera pas le lundi pour la sortie de nos clients. »

Maciré Camara