Licenciement abusif : Maersk doit verser plus de 900 millions à son ex caissière….

Pour avoir commis un licenciement abusif et injustifié, contre Mme Fatoumata Binta Bah, son ex caissière, la société Maersk-Guinée doit verser une somme de plus de 900 millions, selon les avocats de la victime. Pendante au tribunal de Travail de Mafanco depuis le mois d’octobre dernier, le dossier attend son dénouement ces jours-ci. Tous les regards sont aujourd’hui braqués vers la justice.

Rappelons que Dame Fatoumata Binta Bah, caissière à Maersk-Guinée depuis vingt deux ans avait été victime d’ « une mise à pied » le 24 juin 2019 pour « abus de confiance », selon les responsables de cette société. Cette mise pied dite conservatoire sera perçue par l’ex caissière comme un licenciement abusif et injustifié. Elle saisit alors la justice. Au lieu de se présenter devant le Tribunal de Travail où ils sont convoqués, les responsables de Maersk trainent d’abord les pieds pendant des semaines avant de venir brandir des arguments qui ne tiennent pas la route. Ils minimisent d’abord le dossier en qualifiant Mme Fatoumata Binta de « sans qualification professionnelle avérée » avant de déclarer qu’elle n’est pas licenciée, mais plutôt mise à pied. Pis, ils exigent qu’elle soit déférée devant le tribunal pour avoir détourné, selon eux, une somme de 209.899.800 GNF. « …dame Fatoumata Binta Bah n’a jamais été formellement licenciée….Ces sommes détournées…209.899.800FG…la société Maersk attend qu’elle soit déférée devant le tribunal pour examiner la question de savoir si oui ou non elle doit être licenciée », écrivent-ils à la justice.

Pour les avocats de Madame Binta, comment une personne sans qualification professionnelle avérée peut-elle intégrer une société aussi structurée que la société Maersk Line Guinée S.A, en qualité de caissière, avec un salaire (aussi important Ndlr) et y passer vingt deux ans ? Autre question soulevée par les avocats de la caissière, est de savoir pourquoi ses chefs hiérarchiques ont ouvert le coffre-fort à son insu.

Pour les avocats de la victime, la mise à pied conservatoire doit être suivie rapidement du licenciement du salarié. Ils ont alors demandé au tribunal de constater le mal fondé de la mise à pied conservatoire et dire que leur cliente est victime d’un licenciement abusif et injustifié. Ils demandent au tribunal de condamner la société Maersk au payement de 300 millions et 600 millions de francs guinéens.

Diaka Fofana (In Journal d’Afrique)