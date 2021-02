Hôtel Sheraton : le syndicaliste Saliou Diallo en colère contre la DRH

« On ne peut pas comprendre qu’une directrice des ressources humaines, partout où elle passe, ce sont des problèmes. » C’est de cette façon que le secrétaire général adjoint de l’organisation nationale du syndicat libre de Guinée a dénoncé les actions de Hadja Mariama Camara, la DRH de l’hôtel Sheraton Grand Conakry qui est citée dans l’affaire de licenciement des travailleurs et responsables syndicaux de cet hôtel pour des raisons non valables, soutient-il.

« Elle arrive à Sheraton où ça se passait correctement, les relations de travail étaient correctes, Il a fallu qu’elle atterrisse à Sheraton pour que les problèmes commencent. Nous savons par expérience que ce sont des stratégies, ce sont des façons de faire renvoyer des gens et recruter d’autres personnes sous leur influence aux différents postes. Ça se fait presque dans tout le secteur privé. Les DRH de nationalité guinéenne sont ceux-là mêmes qui sont responsables des problèmes qui se posent dans le monde du travail », a martelé Mamadou Saliou Diallo.

Le syndicat se dit perplexe face à un comportement hypocrite, selon ses mots de la part de la directrice des ressources humaines de l’hôtel Sheraton. « Je n’arrive pas à comprendre comment un guinéen qui est investi d’une responsabilité, qui se dit j’aide le gouvernement, j’aide le président de la république à aller de l’avant et que ça soit la même personne qui pose des actes qui dénigrent soit le gouvernement ou qui créent des problèmes au gouvernement », s’interroge-t-il.

Il faut dire en tout cas que les problèmes provoqués par les responsables de l’hôtel Sheraton Grand Conakry par le biais de Dame Mariama Camara puisque c’est d’elle qu’il s’agit, risquent de mettre le gouvernement guinéen dans une situation embarrassante. Car, à date, tous les affiliés du syndicat hôtelier à l’international de New York à Genève en plus de la CSI de Bruxelles se sont joints pour porter plainte contre la Guinée à l’OIT.

Yamoussa Camara

