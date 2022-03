Ligue 1 (J19) : Loubha FC perd à nouveau à domicile, le coach menace de quitter

Opposé au Club Industriel de Kamsar (CIK) ce dimanche 6 mars 2022, au compte de la 19ème journée de Ligue 1 du championnat guinéen, le Loubha FC a encore perdu à domicile sur un score de 4 buts à 0. Après le match, le coach de Loubha FC, Sékou Somparé a menacé de quitter le club par manque de joueurs capables.

Venu en sapeur-pompier pour le Loubha FC, le coach Sékou Somparé n’arrive toujours pas et menace même de quitter le club après seulement deux matchs soldés par deux défaites.

« Avec l’effectif rien ne va. Ça va être comme l’année dernière. Il faut dire que ça été un mauvais recrutement et on est tombé là-dessus. Sinon le premier match, on a perdu mais ce deuxième match, on ne devrait pas le perdre. Pour le moment, ma solution, c’est de quitter. Il faut quitter l’équipe là. Je n’ai pas de joueurs que je peux utiliser. Qu’est-ce que je dois faire si ce n’est de quitter ? Mais de toute façon je vais voir », amenacé le coach de Loubha FC.

Souleymane Diaby( 16′ 73′), Fodé Gaoussou Camara (70′), Naby Bangoura (94′) ont marqué les buts du CIK. Avec cette victoire, le CIK comptabilise 31 points. Le Loubha FC reste toujours avec ses 13 unités.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

