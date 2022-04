Ligue 1( J22) : le Loubha FC perd encore face au Milo FC sur un score de 2 buts à 0

Le Loubha FC de Télimélé recevait ce mercredi 6 avril 2022 le Milo FC de Kankan au compte de la 22ème journée de la Ligue 1 guinéenne. En quête du maintien, le club de Barry Balandougou a été dominé sur ses propres installations sur un score d’un but à 0.

C’est en présence de quelques supporters que le Loubha FC de Télimélé s’est encore incliné ce mercredi. Dès la 9ème minute de jeux, les visiteurs ont trouvé la faille grâce à Mamadou seydou Sow. 1 but à 0, le club de Mamadouba Sylla gaucher va se mettre en évidence et met en essais à maintes reprises Abdoulaye Camara, le portier de Loubha FC. Rassurés et créatifs dans le jeu sans réalisation, les joueurs de Milo vont concéder un penalty à la 31e minutes. Un pénalty manqué par Mohamed Iv Camara. Mi-temps.

Au retour des vestiaires, les visiteurs vont obtenir quelques occases sans aggraver le score. Acculé et sauver souvent par son portier, le club de Télimélé va finalement concéder le 2è buts dans les derniers instants (90+4) par l’entremise d’Ousmane Condé (0-2).

Une nouvelle défaite qui amenuise la chance pour le Loubha FC( 13 ème du classement avec seulement 13 unités) de de se maintenir dans l’élite guinéenne. Le Milo FC de son côté comptabilise ainsi 40 points.

Dramé, depuis Kindia