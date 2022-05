Ligue 1 (J26) : le Milo FC et la SAG terminent la saison avec un match nul

Le Milo FC de Kankan et L’Ashanti Golden Boys de Siguiri disputaient ce dimanche soir la 26ème et dernière journée du championnat guinéen de Ligue 1 au stade préfectoral M’balou Mady Diakité GLAO de Kankan.

Pour ce derby de la savane, ce sont les Siguirikas qui ont pris le dessus dès au début de la rencontre avec l’ouverture du score de Ousmane Konaté à la 7ème, puis Aboubacar Camara a doublé la mise à la 40ème. 2-0 c’est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Sékou Camara faisait sombrer le Milo en marquant le but du 3-0.

Encouragés par un public chaud bouillant, les bleus et blancs ont réduit le score grâce à un doublé de Ousmane Condé à la 54ème et 56ème minute de jeu. À quatre minutes de la fin du temps réglementaire, Aly Badara Condé un défenseur de la SAG a marqué un but contre son camp, permettant ainsi aux hommes de Mamadouba Sylla « Gaucher » d’arracher le nul.

Le Milo FC termine troisième avec 47 points suivi de l’Ashanti Golden Boys quatrième avec 46 points.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

