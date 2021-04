Ligue 1 (Kankan) : Yakouba Gnagna Barry corrige l’Ashanty GB et offre 3 points au Horoya AC

Au stade M’ballou Mady Diakité “Glao” de Kankan ce vendredi, 16 avril 2021, L’Ashanti Golden Boy de Siguiri recevait le Horoya Athletic Club de Conakry pour le compte du match en retard de la sixième journée de Ligue 1 Salam.

Ce match d’une très grande envergure a été remporté par les Matamkas qui se sont imposés sur la plus petite des marques (1-0) dans un stade plein à craquer de supporteurs. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le meilleur buteur des rouges et blancs Yakhouba Gnagna Barry.

Il a repris un centre de la tête et a trompé la vigilance du gardien adverse, Mohamed Sam Soumah, à la 54è minutes de jeu.

Cette fois-ci, après le match, aucun incident n’a été enregistré. Chose qui montre que le public sportif de Kankan adopte l’esprit du fair-play.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan