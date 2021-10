Ligue 1 Salam 2021/2022 : Le CIK et le Milo FC s’imposent d’entrée

La ligue Guinéenne de football professionnel (LGFP) a donné ce samedi 30 octobre 21021, le coup d’envoi du championnat national de première division du football guinéen dénommé, la Ligue 1 Salam, saison 2021-2022.



Au programme de cette première journée, le Milo FC de Kankan recevait au stade M’Balou Mady Diakité, l’académie SOAR de Ratoma. Le promu a signé sa première victoire sur le score d’un but à zéro. Un but marqué dans le temps additionnel ( 92ème) par Mamadou Saraya Camara.

Au stade 28 septembre de Conakry, le Club industriel de Kamsar (CIK) était opposé à l’association Sportive de Kaloum ( ASK). Dans cette opposition, c’est le club de Kakandé qui a pris le dessus sur le club de la presqu’île de Kaloum 1- 0, grâce à une réalisation de Kouakou Kanga à la 70ème minute.

Les autres rencontres de cette première journée se joueront ce dimanche 31 octobre sur les différents stades du pays.

Au stade 28 Septembre de Conakry, le champion en titre, le Horoya AC sera face au second au FC Séquence, un autre promu. Au stade Général Lansana Conté de Nongo, le Fello star de Labé sera opposé au Hafia AC.

Au stade Fodé Fissa de Kindia, Loubha FC de Telimélé affrontera le Satellite FC de Ratoma. Au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan, L’Ashanti Golden Boys de Siguiri jouera contre les éléphants de Coleah. Et le lundi 1er novembre, le Wakriya AC de Boké sera opposé à la Flamme olympique de Dixinn.

Kalidou Diallo.