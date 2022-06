Ligue 1 Salam : le Hafia FC se renforce avec cinq (5) recrues

Après la fin du championnat national de ligue 1 Salam, saison 2021-2022, l’heure est aux préparatifs pour la prochaine saison ( 2022-2023). Le Hafia FC de Dixinn vient de renforcer son effectif avec le recrutement de cinq nouveaux joueurs, tous issus de clubs évoluant dans l’élite du football guinéen.

Il s’agit de Élie Ouendeno qui après avoir passé une saison à la SAG de Siguiri fait son retour au Hafia FC .

Avec lui quatre autres renforts ont signé ce samedi 18 juin au sein des verts et blancs.

Ce sont : Laye Mady Sano, en provenance du Milo FC et récemment désigné meilleur latéral droit de la saison dernière par la LGFP ;

Mohamed Damaro Camara, milieu défensif, ancien sociétaire du Milo FC ;

Gaoussou Siby, milieu offensif et ancien du Wakriya AC de Boké ;

Seydouba Cissé, ancien du Fello Star de Labé.

Le Hafia FC avait terminé la saison écoulée à la septième place du championnat de Ligue 1 Salam.

Kalidou Diallo