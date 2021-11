Ligue 1 Salam : Le Horoya AC démarre par une victoire

La première journée de la Ligue 1 Salam 2021 – 2022 s’est poursuivie ce dimanche 31 octobre sur différents stades du pays.

Le champion de Guinée en titre, le Horoya AC a démarré la défense de son titre par une victoire. Le Fello star de Labé et Le Loubha FC de Telimélé ont aussi fait une belle entame.

Le Champion de Guinée en titre a battu au stade du 28 septembre de Conakry, le FC Séquence sur le score d’un but à zéro (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’ancien Sociétaire du Jaraf FC de Dakar, Pape Abdou Gueye.

Dans les autres rencontres, Le Loubha FC de Telimélé s’est imposé sur le score de (2-1) face au Satellite FC de Ratoma au stade Fodé Fissa de Kindia et le Fello Star de Labé de son côté a pris le dessus sur le Hafia FC (1-0).

La SAG de Siguiri et les Éléphants de Coléah se sont neutralisés (1-1).

Kalidou Diallo