Ligue 1 Salam : Mouctar Fadiga nommé président par intérim de la SAG de Siguiri

Le président de la SAG de Siguiri, Amadou Fofana à été éjecté de son poste par la direction générale de la SAG. Cette éjection est survenue le dimanche 11 juillet dernier lors d’une réunion entre les joueurs de l’ashanti Anglogold Goldens Boys de Siguiri et la direction générale de cette société minière.

Joint au téléphone ce mercredi 14 juillet, le président par intérim, Mouctar Fadiga a confirmé sa nomination en ces termes : « Oui, effectivement c’est une décision de la direction générale de la SAG et pour le moment, je suis nommé comme président intérimaire pour gérer les destinées du club jusqu’à nouvel ordre. »

Sur les préparatifs du club pour la campagne africaine, il a précisé : « Dans ce sens, tout va bien. Parce qu’on avait des petits soucis au début où la direction générale accusait un peu de retard pour s’engager. Mais le fait qu’elle est engagée maintenant pour nous accompagner, ça trouvait qu’on avait préparé toutes les documentations. Parce que ce n’est pas notre première expérience. L’année dernière, c’était notre première expérience malgré qu’on ne soit pas allé loin. Mais sur le plan du document, on était prêt et cela nous a permis de nous rattraper un peu. On avait aussi contacté certains joueurs dont nous voulons faire venir pour le renfort et je pense qu’à ce niveau aussi, on a beaucoup avancé malgré qu’il y ait quelques éléments qui vont manquer… »

Plus loin, il dira que « cette année, on ne veut pas se limiter aux phases préliminaires. De toutes les façons, c’est une aventure très compliquée. Mais nous espérons aller loin cette année par rapport à la saison passée. »

Pour terminer, il (président par intérim de la SAG de Siguiri) lance un appel à tous les Guinéens : « Nous avons besoin vraiment du soutien de tout le monde. Car, l’année dernière, on était victime de quelques choses. Parce qu’on n’était pas accompagné par la fédération guinéenne de football, ni par la ligue guinéenne de football professionnel. Chose qui a beaucoup joué sur nous. Notre souhait cette année est que la fédération, la ligue, que tout le monde nous accompagne. Parce que nous allons représenter le pays. Et ce n’est pas la SAG ni Siguiri que nous représentons. Nous voulons que ça soit vraiment le problème de tous les Guinéens et que nous soyons accompagner de tous les côtés. »

A rappeler que le club de l’Ashanti Anglogold Golden Boys de Siguiri jouera la saison prochaine, la Coupe de la confédération africaine de Football.

Kalidou Diallo