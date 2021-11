Ligue 1 Salam : voici les résultats de la 5è journée

La cinquième journée du championnat national (Ligue 1 Salam) a donné son coup d’envoi cette semaine à travers les rencontres Wakrya de Boké et Loubha FC de Télémelé, le Mercredi 24 novembre au stade du 28 septembre de Conakry.

Dans cette confrontation, les deux clubs se quittèrent sur un score nul ouvert de 2-2 buts partout et le jeudi 25 novembre, toujours au stade du 28 Septembre de Conakry, le Club Industriel de Kamsar (CIK) vient au bout du Fello Star de Labé (1-0).

Ce samedi 27 novembre, trois matchs étaient au programme. Au stade Général Lansana Conté de Nongo, l’académie SOAR était opposée à l’un des promus de la saison 2021-2022, le Fc Séquence. Dans cette rencontre, c’est les académiciens du Coach Souleymane Abédi Camara qui dominent le FC Sequence (1-0). A quelques mètres de là, précisément au stade Petit Sory, c’est la Flamme Olympique qui perd face au Satellite de Ratoma (2-1). Des buts qui ont été marqués par Djibril Camara à la 14è minute et Salia Camara 84 mn pour le Satellite et l’unique but de la Flamme olympique a été inscrit par Issa Nimaga à la 42è minute. A préciser que dans ce match, il y a eu 3 cartons rouges, deux du côté de la Flamme et 1 carton pour le Satellite.

Au stade M’ Balou Mady ‘’Glao’’ de Kankan, le Hafia de Dixinn en déplacement sera vaincu par le Milo FC de kankan ( 1-0). Le seul but de la rencontre a été l’œuvre de Mamady Kourouma à la 33è minute de la première période.

La suite de cette cinquième journée se jouera ce dimanche 28 novembre au stade du 28 septembre de Conakry entre les Eléphants de Coléah et l’AS Kaloum et au stade M’Balou Mady ‘’Glao’’ de Kankan où L’Ashanti Golden Boys de Siguiri reçoit le champion en titre, les rouges et blancs de Matam.

Kalidou Diallo