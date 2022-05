Ligue 2 France : le retour au sommet d’Issiaga Sylla avec le Téfécé

Deux ans après la descente et une saison catastrophique, le défenseur international guinéen Issiaga Sylla fera son retour en Ligue 1 avec le Toulouse FC à partir de la saison prochaine. A 28 ans, il a largement aidé son équipe à composter le billet de la remontée en Ligue 1 après la victoire contre Niort (2-0), lundi 25 avril 2022.

En recevant les chamois niortais où évolue son coéquipier du Syli (Ibrahima Sory Conté ‘’Song’’), dans une ambiance de folie au Stadium TFC, l’équipe du latérale gauche guinéen savait bien qu’une victoire lui ouvrirait les portes d’un retour en ligue 1, le championnat d’élite de football en France.

Parfaitement lancés dans une rencontre où tout devait être fait pour arracher les trois points synonymes de validation du billet pour la montée en ligue 1, les hommes de l’entraineur Philippe Montanier n’ont pas attendu longtemps pour prendre le devant au tableau d’affichage. Sur une ouverture du colosse Nicolaisen, Issiaga Sylla enchaînait un superbe contrôle et une merveille de centre en retrait pour son capitaine Brecht Dejaegere laissé seul au point de penalty qui ne se fait pas prier et convertit l’offrande : 1-0 pour le TFC (21e). A la reprise, les violets maintiennent le même rythme et réussissent à faire le break du 2-0 grâce au japonais Ado Onaiwu.

Une belle victoire devant le public grandement mobilisé qui a permis au plus capé actuellement en sélection guinéenne (64 avec le Syli) et ses coéquipiers de célébrer leur accession dans l’élite dans une ambiance de feu. Arracher directement cette montée via l’une des deux premières places du classement est une belle revanche sur la saison dernière. Pour rappel, le TFC avait loupé la Ligue 1 en s’inclinant dans une confrontation en barrages aller-retour face au FC Nantes.

S’ils ont assuré l’essentiel avec brio face à Niort, Sylla et ses coéquipiers ne pensent désormais qu’à une seule chose : assurer le titre de champion de Ligue 2 le plus tôt possible pour envahir la place du Capitole en fin de saison. Et ça tombe bien, ce sacre peut être sécurisé dès lundi prochain à Rodez !

Une bonne nouvelle pour le sélectionneur Kaba Diawara fraichement reconduit à la tête du Syli qui concocte sa liste pour les deux premières journées des qualifications à la CAN 2023. Il pourra ainsi compter sur l’immense expérience du natif de Conakry pour relever ce premier défi, avant les vacances.

Bernard Leno