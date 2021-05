Ligue 2 (J19): le Milo FC inflige à Gangan FC sa troisième défaite en Haute Guinée (1-0)

Opposé à l’actuel leader du championnat guinéen de ligue 2 pro au compte de la 19ème journée, le Gangan FC a encore mordu la poussière ce vendredi 7 mai 2021. L’équipe de Banfa Diaby a été battu au stade M’Balou Mady Glao par le Milo FC de Kankan sur le score d’un but à 0.

Après des revers contre Karifamoriah FC et de Manden de Siguiri, l’équipe fanion de Kindia a été battue par le Milo FC de Kankan sur un score d’un but à 0. L’unique but de la rencontre a été marqué par Souleymane Diaby ” Balotelli” qui est provisoirement en tête du classement des buteurs avec 15 réalisations.

Cette nouvelle victoire permet au Milo FC de s’installer bien à sa place de leader avec 43 points. Le Gangan qui perd trois fois en Haute Guinée comptabilse toujours 26 points et tentera de remporter des victoires lors de ces prochains matchs.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

