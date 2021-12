Ligue 2 (J4): le Wawa AC enchaîne à domicile contre Manden FC (1-0)

Le Wawa Athlétic Club de Kindia recevait ce samedi 25 décembre 2021, le Manden FC, au compte de la 4ème journée de la Ligue 2 du championnat guinéen. Après une première période soldée par un score nul et vierge, les locaux se sont imposés sur un score d’un but à 0.

Après sa victoire contre le Santoba FC de Conakry (0-1), le Wawa AC a enregistré une nouvelle victoire ce samedi face au Manden FC de Siguiri. Le seul et unique but de la rencontre a été marqué par Sékou Sylla, à la 75ème minute.

Avec cette victoire, le Wawa AC compte 8 points et reste 2ème du classement.

Aboubacar Dramé