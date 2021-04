Phase aller de Ligue 2 Pro : les statistiques decevantes du Gangan FC

L’équipe fanion de Kindia, le Gangan FC a clôturé ses matchs aller à Kamsar ce samedi, 3 avril 2021. Opposé à la RCCK au compte de la 13ème journée de la ligue 2 pro, les poulains du coach Zité n’ont pu faire qu’un match nul d’un but partout. Une première partie du championnat moins reluisant pour l’équipe d’Elhadj Banfa Diaby qui rêve grimper en ligue 1 salam dès la saison prochaine.

Certes pour la deuxième partie du championnat national de la ligue 2 pro, le Gangan FC aura du pain sur la planche. L’équipe de Kindia a disputé plus de matchs à domicile qu’à l’extérieur. Des résultats qui restent pour le moment moins rassurants. Au cours de ces 13 premières journées, le Gangan FC a fait 5 victoires, 7 nuls et seulement une défaite. 8 de ces 13 matchs ont été disputés à domicile dont 3 victoires. Et, l’équipe a marqué 13 buts contre 9 encaissés.

Une reprise qui s’annonce intéressante pour Sékou Touré et ses camarades car pour retrouver l’élite, il faut engranger des points à l’extérieur, notamment contre les clubs de la Haute Guinée, l’actuel premier du classement, Milo FC (25 points) le deuxième, Karifamoriah FC (24 points) et le Manden de Siguiri. L’équipe fanion de Kindia aura à faire avec 5 autres clubs à l’extérieur dont le FC Séquence de Conakry et Foot Élite qui ont tous tiré des matchs nuls à Kindia.

Aujourd’hui, le Gangan FC de Kindia est troisième du classement avec 22 points, une position qui ne rassure pas les observateurs du football à Kindia. Pour certains d’ailleurs, l’équipe du Coach d’Abdoulaye Zité Bangoura, avec cette allure ne peut retrouver l’élite guinéenne.

Aboubacar Dramé, Correspondant régional à Kindia

