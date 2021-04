Ligue 2 Pro : Sékou Yalani gravement blessé, un coup dur pour le Gangan FC

Le Gangan FC ambitionne de remonter en ligue 1 dès la saison prochaine, mais l’équipe fanion de Kindia aura du pain sur la planche. Pour la dernière ligne droite de la saison, le coach Abdoulaye Bangoura “Zité va devoir se passer des précieux services de son meneur de jeu, Sékou Yalani Camara, s’est fracturé le bras droit lors du derby deKindia, contre le Wawa Atletic club. Un match remporté par les visiteurs sur le score de 2 buts à 1.

Auteur de trois buts avec des prestations impeccables, l’ailier droit de Gangan FC s’est blessé après un duel avec Abdoulaye Camara de WAC lors de la deuxième période de la 15ème journée, au stade sous-préfectoral de Friguiagbé. Une absence qui va certainement creuser un vide dans l’effectif du club kindianais. Sékou Yalani Camara est ce joueur qui est en grande forme en moment, peut être la clé même de la ligue 1 pour la ville de Kindia. Depuis sa blessure, les inquiétudes s’installent quant à la montée de Gangan FC en ligue 1 la saison prochaine. Ce qui explique d’ailleurs son utilité au sein de l’équipe d’Elhadj Banfa Diaby.

Aujourd’hui couché à la maison, son bras bandé et enflé, le chouchou des amoureux du cuir rond à Kindia doivent encore s’armer de patience avant de revoir Yalani sur le rectangle vert. Tout porte à croire que l’ex-joueur de la Fusion Sportive de Condetta 3 fera au moins 2 mois sans mettre le ballon dans le pied.

La blessure de Sékou Yalani Camara s’ajoute à celle de Sékou Touré et de Mohamed Soumah “Kissi”. Tous inaptes à taper dans le ballon. Un coup dur pour l’actuel 4 ème du classement de la ligue 2 pro avec 26 points. Et, le Gangan aura plus de matchs à l’extérieur qu’à domicile, notamment contre les trois équipes de la Haute Guinée. Malgré ces moments de difficultés, le Gangan FC pourra également se hisser à la ligue 1 Salam. Comme on aime le dire souvent, celui qui ne croit pas au miracle n’est pas réaliste.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

