Ligue 2 : Sékou Yalani du Gangan FC a besoin d’aide

Blessé lors du derby de Kindia au compte de la 16è journée, Sékou Yalani Camara l’une des révélations de la ligue 2 pro du championnat guinéen cette saison passe les moments difficiles de sa jeunesse. L’ex-centré virevoltant de l’équipe fanion de Kindia a vu son bras fracturé face au Wawa Atletic Club de Kindia.

Depuis, le natif du quartier Condetta 3 est dans une mauvaise posture. Les médecins ont même évoqué une question d’indigénat. Une situation qui pourra prématurément mettre fin à la carrière de ce jeune joueur qui peut avec certitude devenir quelques années l’un des meilleurs joueurs guinéens. Couché aujourd’hui à l’hôpital Ignace Deen de Conakry, Sékou Yalani Camara a besoin une aide financière pour éviter que le pire ne se produit.

Exceptionnel et talentueux avec le ballon, tout peut s’arrêter d’un seul coup pour Yalani si rien n’est fait. Une simple fracture a pris une nouvelle tournure pour le chouchou des observateurs du cur rond en Guinée surtout ceux de Kindia. Les prières sans cesse sont formulées par les citoyens pour que le joueur présélectionné en équipe espoir de Guinée peut un jour défendre les couleurs de son pays. Issu d’une famille défavorisée et relevant d’un club en difficulté financière, Sékou Yalani Camara a besoin d’une assistance de la part des mécènes du football de Guinée et toute personne susceptible de lui prêter main forte pour une évacuation dans un bref délais.

Aujourd’hui, ses parents remuent ciel et terre pour éviter que l’avant bras de la pépite de Kindia ne soit “coupé”. Mais pour bien faire, ils ont besoin même l’implication du Ministère des Sports de notre pays pour ne pas que l’espoir de toute une ville ne s’écroule comme un château de carte.

Au courant de cette saison, Sékou Yalani Camara est resté indispensable pour le Gangan FC de Kindia. Il a planté trois buts et livré des prestations attrayantes. Le voir hors du rectangle vert sera un échec total pour tout un pays.

Pour apporter de l’aide à Sékou Yalani Camara et le football guinéen, voici leur contact : 625 66 79 61

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10