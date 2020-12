Ligue 2 : tenu en échec par le Milo FC, le Gangan FC de Kindia crie au scandale

Le Gangan FC de Kindia recevait ce jeudi 17 décembre le Milo FC de Kankan au compte de la 6 ème journée de la ligue 2 du championnat guinéen.

Mené au score dès l’entame de la 2 ème période, le Gangan FC de Kindia est revenu au score après avoir vu son but sur penalty refusé. Un jugement du corps arbitral que les encadreurs de Gangan n’ont point apprécié.

9 points avant le coup d’envoi, le Gangan FC de Kindia affrontait le Milo de Kankan au stade Fodé Fissa de Kindia. Après une première période stérile en occases, c’est lors de la 57 ème minutes que les visiteurs ont ouvert le score par l’entremise du dossard 9, Souleymane Diaby. Comme d’habitude, le coach Abdoulaye Bangoura Zité procède aux changements en jetant dans le jeu ses pépites.

Dans la surface adverse, Aboubacar Sylla recevait un coup avant de se voir accorder un penalty. Mohamed Soumah “Kissa” concrétise le penalty en deux temps. Malheureusement pour l’équipe fanion de Kindia, le but est refusé par Mamady Keïta. Une situation non comprise par le coach Zité et tous ses pairs.

« On se demande ce que le référé central a sifflé sur le penalty obtenu. C’est ma première fois de voir ce genre de jugement. C’est le tireur de ce même penalty qui a enfoncé le ballon en pleine lucarne après l’arrêt du portier. Comment peut-il être en hors-jeu ? D’ailleurs on ne sait pas qu’est-ce qu’il a sifflé ? Mais nous allons suivre les règles et faire recours aux autorités compétentes », a dit l’entraîneur de Gangan FC de Kindia.

Menés 1 but à zéro, c’est dans les derniers instants que Gangan a égalisé grâce à Fodé Kaïdo Touré (90). Ce nul fait du bien à l’équipe de Kankan qui comptabilise désormais 11 points. De son côté, l’équipe de Kindia a 10 points.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10