Ligue des Champions CAF/Hafia reçoit Etoile du Sahel, dimanche. Retirez vos tickets gratuits dans les 5 mairies de Conakry

Le blogueur condamné à mort en Mauritanie en 2014 et libéré en début de semaine est finalement arrivé à Paris ce samedi, selon sa famille.

Durant trois jours, la capitale gabonaise vibre aux sonorités du Jazz, du rock et du blues. C'est le "Gaboma jazz rock festival". Première édition débutée jeudi et qui se poursuit jusqu'au samedi 03 août.

L'Afropresse, l'actualité africaine commentée par les journaux allemands. Et cette semaine, l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo est à la Une. Déjà, cinq décès par jour mais aucune fin en vue.

Les Etats-Unis avaient annoncé leur retrait du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, INF en février 2019. Six mois après cette annonce, ce retrait vient d'être acté officiellement.

Ces habitants qui quittent la campagne pour s'installer en ville ! Des expériences parfois douloureuses et pas faciles. Parfois synonyme carrément de pauvreté et de souffrance. Reportage à Beni en RDC.

Un accord de paix historique a été signé entre le gouvernement mozambicain et le parti la Résistance nationale du Mozambique (Renamo).

Preuve de l'urgence de la situation, la frontière entre le Rwanda et la RDC a été fermée plusieurs heures ce jeudi, dès le début de la matinée et ce jusqu'à la mi-journée environ. Un quatrième cas a été confirmé à Goma.

L'Allemagne refuse de participer à une mission de patrouilles au large de l'Iran. Mais pourquoi cette zone est-elle si sensible? Réponse du politologue Mohamed Reza-Djalili.

Aliko Dangote et Femi Otedola ont promis de grosses primes pour chaque but nigérian en demi-finale. Le Nigeria a perdu 1-2 face à l'Algérie, ce qui n'a pas empêché aux deux richissimes de concrétiser leur promesse.

Cela fait exactement un an que l'épidémie d'Ebola s’est déclarée dans le Nord-Kivu et en Ituri, dans le Nord-est de la RDC. Cette épidémie est la deuxième, elle est déjà plus meurtrière que la précédente.