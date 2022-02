Ligue des champions CAF : Horoya concède sa 2è défaite en deux journées

La deuxième journée des phases de groupe de la ligue des champions CAF Total energies 2021-2022 a démarré ce vendredi 18 févrie. Au Moses Mabhida Stadium de Durban, en Afrique du Sud, l’Amazulu recevait le Horoya AC, l’unique représentant de l’Afrique de l’ouest dans cette compétition inter-clubs africains.

C’est une équipe du Horoya qui demarre cette rencontre avec la possession du ballon, mais sans créer de grande suprise à l’attaque.

Ce manque de sérénité du représentant guinéen sera payante pour les locaux, qui ouvriront le score à la 31è mn’ suite à une belle talonade de Luvuyo Memela dans cette première période. Les deux équipes regagneront les vestiaires avec un avantage au score (1_0) pour les hommes de Benny Maccarthy.

Au retour des vestiaires, malgré les changements effectués, la barre transversale de Boniface Haba à la 49′, et toutes les tentatives pour revenir au score, les rouges et blancs de Matam ne retrouveront pas le fond des filets et concèdent leur seconde défaite dans cette champions league Africaine CAF Total energies.

Après deux matches joués, le Horoya AC reste dernier du classement du groupe B avec zéro point et jouera sa troisième sortie le vendredi, 25 février prochain au Maroc, face au Raja de Casablanca.

Dans l’autre rencontre du groupe B, c’est le Raja de Casablanca qui prend le dessus sur l’Entente Sportive Setifienne d’Algérie (0-1) grâce à Azridi à la 77′ et reste premier du groupe.

Le classement provisoire après deux journées jouées:

1- Raja de Casablanca 6points

2-Amazulu 3 points

3-Es Sètif 3 points

4-Horoya AC 0 point

Kalidou Diallo