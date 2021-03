Ligue des champions/CAF : pas de vainqueur entre le Horoya AC et Wydad de Casablanca

Comptant pour le match retour de la quatrième journée des phases de groupe de la 25 ème édition de la ligue des Champions total CAF 2020-2021, le représentant guinéen, le Horoya AC de Matam recevait ce mardi, 16 Mars les marocains du Wydad de Casablanca au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Après une première période timide entre les deux formations, qui se soldera par un score de 0 but partout, les poulains du coach sénégalais Lamine N’diaye entameront la seconde période avec un rythme plus engagé et déterminé afin de refaire leur défaite du match aller (2-0). Malgré les efforts consentis par les rouges et blancs de Matam pendant cette seconde manche, le score restera inchangé jusqu’à la fin des 90 minutes.

A la conférence d’après match, le coach du Horoya, Lamine N’diaye a précisé : « On a tout tenté, ils ont une équipe solide. Malheureusement, c’est un point seulement qu’on prend. C’est un match qu’on a maitrisé du début jusqu’à la fin mais malheureusement on n’a pas pu exploiter cette domination. Ce n’est pas facile, ils ont tout donné mais ça n’a pas suffit et la qualification se jouera dans les deux derniers matches contre le Petro Atletico de Luanda et le Kaizers Chiefs. »

Faouzi Benzarti, le coach du Wydad de Casablanca de son côté a affirmé : « Bon, on n’était pas pressé de jouer parce qu’on est à l’extérieur. L’objectif, c’était d’avoir les trois points, mais si on obtient le nul aussi c’est pas mal. »

Avec ce résultat, le Wydad de Casablanca reste toujours leader du groupe C Avec 10 points et se qualifie automatiquement pour les quarts de finale de cette compétition. Quand au Horoya AC, il se retrouve à 5 points au même nombre de points que le club sud Africain Kaizers Chiefs qui a fait aussi un match nul fermé contre le Petro Atletico de Luanda.

La prochaine sortie du Horoya est prévue le 2 avril à Luanda.

Kalidou