Ligue des champions CAF Total 2021: le Horoya AC éliminé de la compétition

Les Rouge et Blanc de Matam, seul représentant du championnat guinéen en Ligue des Champions CAF Total 2021 ne joueront pas les quarts de finale de cette compétition cette année 2021. Ce samedi 10 avril au stade Général Lansana Conté de Nongo, les poulains du coach Lamine N’diaye croisaient le fer avec les Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Durant les 90 minutes de jeu, les deux formations ont fait jeu égal (2-2). Avec ce résultat, les Kaizer Chiefs accompagneront le Wydad de Casablanca en quarts de finale dans le groupe C. Quant au Horoya AC, il quitte la compétition par une déception totale, alors qu’il avait toutes les chances de se qualifier pour le prochain tour.

Après cette élimination, le coach Lamine N’diaye du Horoya AC a d’abord félicité les adversaires du jour, parce qu’ils ont mérité leur qualification, à ses yeux. « On a lutté jusqu’au bout. Malheureusement c’est eux qui sont sortis vainqueurs, parce que tout simplement on a manqué d’efficacité dans les deux surfaces. On a pris l’égalisation sur un penalty. Il n’y a rien à dire et je pense que les dieux du foot n’étaient pas avec nous ce soir. Je suis très déçu. »

Le coach des Kaizer Chiefs, Gavin Hunt, de son côté, a déclaré ceci : « c’est vrai que le Horoya est une bonne équipe. Et pour nous, c’était très important. Pour la première fois dans la phase de groupe en Ligue des Champions, on se qualifie pour les quarts de finale. C’est historique pour le club. »

Avec cette élimination, le Horoya va se vocaliser dorénavant sur le championnat de Ligue 1 Salam, pour espérer terminer à la première place du classement final.

Kalidou Diallo