Ligue des champions CAF Total : conférence d’avant match Horoya AC-Kaizers Chiefs

Le Horoya AC et les sud africains de Kaizers Chiefs s’affrontent ce samedi, 10 avril au stade Général Lansana Conté de Nongo, dans une finale du groupe C, pour déterminer qui rejoindra le Wydad de Casablanca en quart de finale de la ligue des Champions CAF Total 2021.

Les deux équipes comptent huit (8) points chacune et le représentant guinéen occupe actuellement la deuxième place du groupe C grâce à une meilleure différence de buts.

Ce vendredi, 9 avril, au cours de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, le Coach du Horoya AC, Lamine N’diaye a précisé : « Le match de demain est très important, le dernier match qu’on a joué, on a vu un visage du Horoya, on avait envi de bien exister là-bas, de clôturer avant l’ultime match du samedi. On va attaquer ce match là pour le gagner, car c’est un adversaire coriace. On le sait depuis le premier match qu’on a joué chez eux. Il y a de très bons joueurs qui composent cette équipe. Ils ne viendront pas ici en victime désignée, loin de là. C’est une équipe très difficile à lire parce qu’elle joue sur différents systèmes de jeu ».

Le coach de Kaizers Chiefs, Gavin Hunt de son côté a souligné : « On s’attend à un match très difficile. Déjà, en Afrique du Sud, s’était assez compliqué de jouer contre le Horoya AC. On s’attend à un match très difficile, mais on est là pour faire un résultat. Je considère le Horoya comme le favori de ce match là. C’est une très bonne équipe avec de très bons joueurs et des joueurs d’expériences. Oui, je considère le Horoya AC comme le favori. »

Arappeler que les deux équipes ont fait match nul (0-0) lors de leur rencontre au match allé à Johannesburg en février dernier.

Cette rencontre Horoya AC-Kaizers Chiefs se jouera ce samedi, 10 avril à partir de 19 heures au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Kalidou