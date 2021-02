Ligue des champions de la CAF: le Horoya AC entame la phase de groupe par une victoire

Après le championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), place à la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. La première journée de cette compétition africaine a démarré le vendredi 12 février 2021 sur différents stades du continent. Logé dans le groupe C, le représentant guinéen, le Horoya AC, recevait les Angolais de Petro Atletico de Luanda, ce samedi 13 février au stade Général Lansana Conté de Nongo.

A l’entame de cette rencontre, les Rouge et Blanc de Matam ont montré leur envie de gagner dès les premières minutes. Face à une formation angolaise bien en place, il faudra alors attendre jusqu’à la 35 minute, pour que le Horoya AC trouve la faille dans la défense, suite à une faute commise sur Ocansey Mandela. Sans trembler, Nikiéma Dramane permet alors aux siens de mener au score (1 – 0). C’est sur ce résultat que les deux équipes rejoindront les vestiaires.

En supériorité numérique suite au second carton jaune du milieu de Petro Luanda, le Horoya AC débutera la deuxième période avec beaucoup de velléités offensives. Malgré quelques frayeurs, les Rouge et Blanc de Matam vont faire le break à la 85ème par l’entremise de l’attaquant Yakhouba Gnagna Barry.

Avec cette victoire, le représentant guinéen devient leader du groupe C, en attendant le dénouement de la rencontre Wydad Casablanca vs Kaizers Chiefs, reporté pour cause de Covid-19.Le prochain match du Horoya AC est prévu pour le 23 février à Johannesburg pour défier les Kaizers Chiefs au Soccer Stadium au compte de la deuxième journée de cette phase de groupe.

Mamadou Kalidou Diallo