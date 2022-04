Ligue des champions UEFA : le Guinéen Naby Kéita sur les nuages avec les Reds

Très bon ces derniers temps avec l’actuel deuxième de Premier League, le milieu du terrain et international guinéen revient en forme après avoir été en grande difficulté la saison dernière où il n’a disputé que 14 matches en championnat. En Premier league tout comme en coupe d’Europe, il profite de la confiance placée en lui par Jürgen Klopp pour enchaîner des performances et s’imposer dans le onze de l’entraineur allemand.

Les quarts de finale de la ligue des champions disputées contre le club portugais de Benfica ont permis au capitaine du Syli de s’illustrer de nouveau dans l’équipe de Liverpool. Qualifiée contre le club de Lisbonne à l’issue de la double confrontation, malgré un nul de folie hier à Anfield (3-3), Naby Kéita qui a joué l’intégralité de la rencontre semble renaître de ses cendres pour vivre sa meilleure saison en Angleterre depuis quatre ans. L’enchaînement des rencontres au milieu du terrain des reds démontre que le natif de Coleah (Conakry) retrouve de la confiance avec son corps qui l’a le plus souvent lâché ces dernières saisons.

Avec 27 rencontres disputées cette saison en championnat et malgré un mois d’absence à l’automne lié à quelques soucis au genou, le joueur de 27 ans est sur les nuages avec une équipe de Liverpool qui est lancée dans une course poursuite pour le titre de champion d’Angleterre derrière le rival, Manchester City. Et pour cette dernière ligne droite du championnat, ses performances laissent entrevoir une fin de saison en feu du guinéen qui use de son mental, sa technique et surtout de ses coups de reins pour faire le boulot au milieu du terrain.

Une deuxième coupe aux grandes oreilles en ligne de mire

Après le sacre en C1 lors de la saison 2019 qu’il avait suivi depuis le banc pour des raisons de blessure, il était devenu le premier guinéen à remporter la Ligue des champions. Cette envie d’écrire l’histoire en lettre d’or en Guinée ne quitte pas le joueur qui garde l’objectif dans un coin à l’esprit.

Soif de trophées et de titres, il est sur la voie pour s’offrir un doublé (championnat et coupe d’Europe) à l’issue de la saison en cours. Pour ce faire, le coéquipier de Sadio Mané et de Mohamed Salah sait qu’il lui faudra tout d’abord garder sa forme physique pour ensuite surclasser les citizens en Premier League, avant de défier les espagnoles de Villareal lors des deux manches des demies finale de la Champion’s league.

Bernard Leno