Ligue guinéenne de football amateur : Thierno Abdoulaye Bah reconduit président pour un mandat de 4 ans

Dans le cadre du renouvellement des structures affiliées à la fédération guinéenne de football, la ligue guinéenne de football amateur à tenue ce mardi, 23 février 2021 au stade Général Lansana Conté de Nongo, son congrès électif.

Après l’adoption des rapports d’activités et financiers, 10 autres nouveaux clubs ont été admis comme membres statutaires dans cette ligue amateur et ce qui ramène le nombre de membre à 75 membres statutaires.

L’assemblée générale a abouti à l’élection d’un nouveau bureau exécutif composé de 15 membres. Le perdant de cette élection, Aboubacar Kamissoko, président de foot management a précisé :

« Après toute défaite, il y a toujours une déception, mais il faut prendre les choses dans leur contexte qui se prête du moment. C’est un peu difficile quand vous voyez quelqu’un qui organise, c’est lui même qui est candidat aussi et à l’élection, ce n’est pas facile de perdre. Pour preuve, j’ai dénoncé tout cela à la Féguifoot, que c’est la commission électorale qui devrait organiser cette élection. Si cette commission n’est pas mise en place, il faut proposer une commission rogatoire. ça été une très bonne expérience, on va continuer à se battre pour le football, on ne se bat pas pour un homme, toutes ces tares du football, nous allons les relever tant soit peu. »

le président réélu, Thierno Abdoulaye Bah, de son côté, a souligné : « Je suis très content, parce que c’est une confiance qu’ils ont porté à ma personne. Donc, c’est avec gaieté de cœur que je remercie les délégués de la ligue guinéenne de football amateur. Mais ça n’a pas été une surprise, parce que je me suis dit qu’il y avait un travail qui a été abattu pour lequel ils pourraient être reconnaissant. Nos chantiers sont très vastes parce que nos compétitions doivent se dérouler sur l’étendue du territoire national et nous avons besoin de moyens. Parce que sans moyens, il n’y a pas de compétition, nous allons tout mettre en œuvre pour trouver de l’argent afin qu’on puisse conmpetir autant que possible. »

A propos de son challenger, Aboubacar Kamissoko, le président Thierno Abdoulaye Bah précise : « Je le remercie, c’est un garçon très brave, il nous a apporté sa petite contribution pour le rayonnement de ce football. Je lui demande le courage et dans le futur, nous essayerons de travailler ensemble. »

Arappeler que sur les 64 membres statutaires présents à ce congrès, 47 ont donné leurs voix au président sortant, Thierno Abdoulaye Bah et 17 voix pour Aboubacar Kamissoko, président de foot management.

La liste des 15 membres du nouveau bureau exécutif de la ligue guinéenne de football amateur se présente suit :

Président : Thierno Abdoulaye Bah

Vice président : Namory Sylla

2è vice président : Naby Camara Garrincha

Les 8 membres de droits, représentants des ligues régionales de football :

Salif kansita Camara (Kindia)

Ibrahima Megha condé (Kankan)

Oumar Bah (Faranah)

Sékouba Camara (N’zérékoré)

Fodé Souamoro (Labé)

Alseny konko Sylla (Volé)

Chaady Nazette (Conakry)

Alseny Ode Diallo (Mamou)

Membres :

Mamadou Alpha Yann

Mamoudou Kaba

Alain Gérard Millmono

Mikael Sylla