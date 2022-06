Ligue1/AJ Auxerre : une pépite guinéenne signe chez les pros

Promu cette saison en ligue 1 française à l’issu des barrages reportés aux tirs au but contre l’AS Saint-Etienne, l’AJ Auxerre va devoir concocter un effectif riche pour assurer son maintien cette saison dans le championnat d’élite de football en France.

En dépit des arrivées enregistrées lors du marché des transferts en cours, la direction du club a bien conscience qu’il lui faudra d’autres alternatives pour réussir la construction d’une équipe complète et homogène en ligue 1. Ainsi, le centre de formation du club est une des solutions trouver par les dirigeants.

Hier mercredi 22 juin, le site du club annonçait la signature du premier contrat professionnel du jeune attaquant guinéen de 20 ans, Ousmane Camara. Sans pour autant préciser la durée du contrat, le club se félicite de cette nouvelle étape franchise dans la formation professionnelle du joueur arrivé à l’AJA en 2019.

Repéré au paravant dans un club local au sud de la France alors qu’il venait tout droit de son pays la Guinée, Ousme Camara « Tonton » a démarré sa formation avec les U19 du club auxerrois avant de s’entraîner de façon régulière avec la réserve.

Le jeune guinéen est un espoir de l’attaque de l’AJA et les stats de sa première saison complète en National 2 affichent 10 buts inscrits et 2 passes décisives en 24 matchs officiels. Un total but qui lui avait permis de terminer à la quatrième place du classement des buteurs de sa poule.

Avec le numéro 28 qu’il endossera cette saison, la pépite guinéenne tentera de se faire une place dans l’effectif de l’entraîneur Jean-Marc Furlan avant de songer à une éventuelle aventure avec la sélection nationale de Guinée, le Syli de Kaba Diawara qui restera attentif sur sa progression au cours des prochains mois.

Notre rédaction lui souhaite le meilleur chez les professionnels de l’AJA.

Bernard Leno