Lille (France): un violent incendie ravage leur appartement et les sépare à vie !

Emotion et foi. Kindia en deuil, la communauté guineenne en France sous le choc. La famille Keita -Kèlèti, Fatoumata Camara et leurs enfants- a été victime jeudi d’un violent incendie qui a ravagé leur appartement d’un immeuble, à Lille et plongé le quartier Banlieue [Kindia] dans une immense tristesse.

La mère, âgée de 35 ans et son nourisson de 10 mois ont péri dans les flammes.

« Un violent feu dappartement s’est déclaré jeudi matin et a endeuillé une famille et tout un quartier de Sin-le-Noble (Nord). Une mère de famille d’une trentaine d’années et son nourrisson, âgé d’un an environ, ont péri dans les flammes. Deux personnes ont aussi été gravement brûlées (le père de famille et un enfant de trois ans), alors que deux autres ont été intoxiquées (deux enfants âgés de cinq et neuf ans), tous appartenant à une même famille », rapporte la chaîne BFMTV.

Le père, âgé d’une trentaine d’années, a été grièvement blessé et « brûlé à 80% », explique Frédéric Fourtoy, procureur de la République de Douai, cité par BFM Grand Lille.

